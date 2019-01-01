İngiltere, 2019-20 Şampiyonlar Ligi'ne kaç takımla gidecek? Altı takımla gitmeleri mümkün mü?

Halihazırda dört takımlık garanti yere sahip olan İngiltere'nin, 2019-20 sezonunda Devler Ligi'ne altı takımla gitmesi mümkün mü?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA 'nde 2018-2019 sezonu, İngiliz takımları arasında oynanacak final müsabakalarıyla sona erdi.

Kupa 1'de ile Liverpoo, Kupa 2'de ise ile kozlarını paylaştı.

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Bu durum, akıllara İngiltere'nin gelecek sezonda kaç takımla Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı sorusunu getirdi. Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde şampiyon olan takımlar, gelecek sezon Devler Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazanıyorlar. Fakat bu takımlar, kendi liglerinde bu bileti zaten ceplerine koydukları zaman ne oluyor?

Bir ülke maksimum 5 takımla katılabiliyor

Premier Lig'de ilk dört sıra , , Chelsea ve Tottenham şeklinde oluştu ve bu takımlar gelecek sezon Devler Ligi gruplarında yer almaya hak kazandılar.

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde bu sezondan itibaren uygulamaya koyduğu yeni formata göre, bir ülke bu turnuvada maksimum beş takımla temsil edilebiliyor. Kurallara göre;

- Eğer, Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu kendi liginde de Şampiyonlar Ligi bileti alırsa, ülkeler sıralamasında 11. konumda yer alan ülkenin (an itibarıyla ) şampiyonu ön eleme oynamak yerine Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılım hakkı elde ediyor.

- Eğer, UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonu kendi liginde de Şampiyonlar Ligi bileti alırsa, ülkeler sıralamasında 5. konumda yer alan ülkenin ( ) üçüncüsü ön eleme oynamak yerine Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılım hakkı elde ediyor.

Chelsea, 'u Şampiyonlar Ligi'ne soktu

Tottenham ligi ilk dört içerisinde bitirdiği için Liverpool - Tottenham finalini kazanan takımın elde ettiği Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı Hollanda'ya gidecek ve Eredivisie şampiyonu , ön eleme oynamak yerine turnuvaya direkt katılacak.

UEFA Avrupa Ligi'ni Chelsea kazandığı için, Devler Ligi'ne doğrudan katılım hakkı Fransa 'i üçüncüsü Lyon Şampiyonlar Ligi hakkı elde etti.

Eğer Avrupa Ligi şampiyonluğunu Arsenal kazansaydı, Lyon yerine Arsenal Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacaktı.

Peki iki turnuvayı kazanan da ilk dörde girememiş olsaydı?

İngiltere'nin bu sezon karşılaştığı senaryoda iki finali kazanan takımın da Premier Lig'de ilk dörtte yer almama ihtimali yok. Peki ya öyle olsaydı?

Hem Tottenham/Liverpool hem de Chelsea, Premier Lig'de ilk dörde girememiş olmalarına rağmen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanmış olsalardı ne olacaktı?

Avrupa kupalarını kazanan Chelsea ve Tottenham/Liverpool'un kendi liglerinde ilk dörde giremedikleri varsayımsal senaryoda, bu iki takımdan ligi daha alt sırada bitireni Avrupa Ligi'ne gönderilecekti.