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Tottenham - Man City

İngilizlerin karşılaşmasında avantajı Tottenham kaptı: 1-0

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Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Tottenham, sahasında Manchester City'i 1-0 ile geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında Tottenham sahasında Manchester City'i ağırladı. Mücadeleyi kazanan taraf 1-0'lık skor ile Tottenham oldu.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Raheem Sterling tarafından kullanılan penaltı atışı kaleci Lloris kurtardı.

Tottenham forması giyen Harry Kane, 56. dakikada aldığı darbe sonrası ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıktı.

Mücadelede eşitliği bozan taraf Tottenham'lı Son oldu. Tottenham 78. dakikada Son'ın bulduğu golle öne geçti ve rövanş için avantajı yakaladı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanç karşılaşması 17 Nisan Çarşamba günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

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