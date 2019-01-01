İngilizlerin karşılaşmasında avantajı Tottenham kaptı: 1-0

Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Tottenham, sahasında Manchester City'i 1-0 ile geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında sahasında 'i ağırladı. Mücadeleyi kazanan taraf 1-0'lık skor ile Tottenham oldu.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Raheem Sterling tarafından kullanılan penaltı atışı kaleci Lloris kurtardı.

3 - Hugo Lloris 2019 yılında tüm kupalarda karşılaştığı üç penaltıyı da kurtardı. Etkileyici. pic.twitter.com/bWgb035otx — OptaCan (@OptaCan) April 9, 2019

Tottenham forması giyen Harry Kane, 56. dakikada aldığı darbe sonrası ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıktı.

Mücadelede eşitliği bozan taraf Tottenham'lı Son oldu. Tottenham 78. dakikada Son'ın bulduğu golle öne geçti ve rövanş için avantajı yakaladı.

18 - Bu sezon Tottenham formasıyla 40. resmi maçında 18. golünü atan Son Heung-Min, geçtiğimiz sezonun tamamında oynadığı 53 maçta aynı sayıda gol atabilmişti. Kördüğüm. pic.twitter.com/eDUnPoipot — OptaCan (@OptaCan) April 9, 2019

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanç karşılaşması 17 Nisan Çarşamba günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak.