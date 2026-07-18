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France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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İngilizlerin hücumu, Les Bleus’a kara bir anıyı hatırlatıyor… Saka, Beckham’ı geride bırakıyor

Fransa - İngiltere
Fransa
İngiltere
Dünya Kupası
B. Saka
D. Beckham
Fransa
İngiltere

İngiltere milli takımı, 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa karşısında ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İngilizlerin attığı dört golün sahipleri, 3., 18., 37. ve (45+1.) dakikalarda Declan Rice, Ezri Konsa ve Bukayo Saka (2 gol) oldu.

İstatistik ağı "Opta", 2008 yılından bu yana Fransa milli takımının hiçbir maçın ilk 20 dakikasında 2 gol geride kalmadığını belirtti. Bu durum, Ekim 2008'de 2010 Dünya Kupası elemelerinde Romanya ile oynanan ve 2-2 berabere biten maçtan bu yana devam ediyor.

"Squadra" ise Dünya Kupası üçüncülük maçında kaydedilen en büyük galibiyet farkının 4 gol olduğunu ve bunun 1994 yılında İsveç milli takımının Bulgaristan'ı 4-0 mağlup ettiği maçta gerçekleştiğini açıkladı.

Ağ, “Bukayo Saka, İngiltere milli takım formasıyla Dünya Kupası’nda 6 gol attı; bu, David Beckham’ın attığı 3 golü aşıyor” diye ekledi.

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