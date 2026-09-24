İngiliz Eddie Nketiah, sakatlık kâbusunu yaşadıktan sonra bu sezon Crystal Palace'ta düzenli olarak ilk 11'de forma giyen bir oyuncu haline geldi.

Evening Standard gazetesine göre Gana, Eddie Nketiah'ı milli takım tercihini değiştirme ihtimalini araştırması ve İngiltere'yi temsil etmekten Kara Yıldızlar milli takımıyla oynamaya geçmesi için ikna etmeye çalışıyor.

Gana, eski Arsenal forveti Eddie Nketiah'a büyük ilgi gösteriyor ve onu Gana milli takımını temsil etmesi konusunda ikna etme çabasıyla yeni bir teklif sundu.

27 yaşındaki oyuncu seçeneklerini değerlendiriyor ve henüz kesin bir karar vermedi.

Ganalı bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Nketiah, Güney Londra'nın Lewisham bölgesinde doğdu ve İngiltere'yi alt yaş kategorilerinde temsil etti; ayrıca İngiltere 21 yaş altı milli takımı tarihinde herhangi bir oyuncunun attığı en fazla golü kaydetti.

Eddie Nketiah, A Millî Takım seviyesindeki ilk ve şu ana kadarki tek milli maçına, teknik direktör Gareth Southgate yönetiminde Ekim 2023'te çıktı; İngiltere'nin Wembley Stadı'nda Avustralya'yı tek golle mağlup ettiği hazırlık maçında 73. dakikada Ollie Watkins'in yerine oyuna girdi.

Uluslararası Futbol Federasyonu'nun kuralları, bir oyuncunun 21 yaşını doldurmadan önce tek bir ülkenin A Millî Takımıyla 3'ten fazla resmi maça çıkmış olması halinde temsil ettiği milli takımı değiştirme hakkının bulunmadığını öngörüyor.

Bu da Nketiah'ın hâlâ Gana'yı temsil etme hakkına sahip olduğu anlamına geliyor. Gana, kadrosunda halihazırda Manchester City'nin kanat oyuncusu Antoine Semenyo ve Coventry'nin orta saha oyuncusu Caleb Yerinke'yi bulunduran milli takımına, Premier Lig'de kanıtlanmış daha fazla kalite ve tecrübe katmak istiyor.

Sakatlıklar nedeniyle zorlu bir yıl geçirdikten sonra Nketiah, Crystal Palace'ın yeni teknik direktörü Pierre Sage yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yaptı ve 5 hafta boyunca 3 maçta ilk 11'de yer aldı.

Bu sezon şu ana kadar takımının Premier Lig'deki üç maçının tamamında ilk 11'de sahaya çıktı.

Aynı zamanda Crystal Palace, sezonun zorlu başlangıcını iyi yönetti ve konuk ettiği Middlesbrough'u üç golle rahat bir şekilde mağlup ederek İngiltere Kulüpler Birliği Kupası'nın dördüncü turuna yükselmeyi garantiledi.