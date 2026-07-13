İngilizler için şok… Arjantin, Dünya Kupası yarı finalinde hiç yenilmedi

Tarih, Arjantin milli takımının önümüzdeki Çarşamba akşamı yarı finalde İngiltere milli takımıyla karşılaşacağı 2026 Dünya Kupası finaline yükseleceğini öngörüyor.

Arjantin milli takımı, çeyrek finalde İsviçre'yi uzatmaların ardından 3-1'lik skorla mağlup ederken, İngiltere ise Norveç'i 2-1 yendi.

Arjantin ve İngiltere milli takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki stadyumda karşı karşıya gelecek ve bu maçın galibi, yarın Salı günü oynanacak Fransa-İspanya karşılaşmasının galibi ile finalde karşılaşacak.

Ancak tarih boyunca, “Tango Dansçıları” Dünya Kupası’nın yarı finalinde hiç yenilmedi ve bu kez de İngilizler karşısında üstünlüğünü sürdürmeyi hedefliyor.

Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası yarı finalinde 5 kez yer aldı ve bu 5 seferin hepsinde finale yükselmeyi başardı. 1978 yılında şampiyonluğu kazandığında yarı final maçı oynamamış, o dönemki sistem gereği ikinci grup aşamasından doğrudan finale yükselmişti.

Arjantin, 1930 Dünya Kupası’nda yarı finale çıkmış ve ABD’yi 6-1 mağlup etmişti, ancak finalde Uruguay’a yenilmişti.

1986’da ise Arjantin, yarı finalde Belçika ile karşılaştı ve 2-0 galip geldi; ardından finalde Batı Almanya’yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Bir sonraki turnuva olan 1990'da Arjantin, yarı finalde penaltı atışlarında İtalya'yı eleyerek Dünya Kupası finaline yükseldi, ancak bu kez şampiyonluğu Batı Almanya'ya kaptırdı.

Aynı senaryo 2014'te de tekrarlandı; Arjantin milli takımı yarı finalde Hollanda'yı penaltı atışlarıyla eledi, ancak finalde Almanya'ya yenildi.

Ve son turnuva olan 2022’de Arjantin, yarı finalde Hırvatistan’ı 3-0 mağlup etti, ardından finalde Fransa’yı yenerek şampiyonluğa ulaştı.