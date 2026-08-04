Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığına aday olanlar, eski başkan Yasser Al Mishal'in halefi olmak için önümüzdeki dört yıl boyunca sürdürecekleri yarışa devam edebilmek amacıyla bir İngilizce sınavını geçmek zorunda kalacak.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, seçimleri için adaylık başvurularının kapılarını geçtiğimiz cumartesi günü saat 17.00'de kapatmıştı; bazı işlemlerin tamamlanmasının ardından seçimlerin resmi olarak bu ay içinde 30 Ağustos günü yapılması planlanıyor.

Bu işlemlerin ilkini Suudi Arabistan'ın "El Cezire" gazetesi ortaya çıkardı; söz konusu işlem, başkanlık koltuğuna aday olanların tümünün bir İngilizce sınavını geçmesiyle ilgili.

Gazete, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun, başkanlık için aday olanların tamamını bir İngilizce sınavına tabi tutmak üzere çoktan çağırdığını ve bunun yarın çarşamba günü Suudi başkenti Riyad'da gerçekleşeceğini açıkladı.

Çağrı, ister adaylık başvurusunu bizzat sunmaya gelip o esnada sınava tabi tutulan, ister bizzat gelmeyip yerine bir vekil gönderen ve sınava tabi tutulmayan tüm adayları kapsadı.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığı için hazırlanan nihai aday listesinde, başta El Ahli Kulübü'nün eski başkanı Halid El Gamdi olmak üzere 5 kişi yer aldı.

Listede ayrıca Hatem Haymi, Bedr El Rezizaa, Türki El Dabaan ve Ahmed El Vadai de yer aldı; bu isimler, daha önce Suudi Arabistan Futbol Federasyonu üyesi Davud El Mukarrin ile Muayyid El Şehri'nin çekilmesinin ardından listede kaldı.

Hatırlanacağı üzere Yasser Al Mishal, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmeyi başaramamasının ardından Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığı görevinden istifa etmişti; takım, 8. Grup'ta 2 puanla son sırada yer almıştı.