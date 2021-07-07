İngiltere’nin golcüsü Harry Kane, kiralık olarak Alman ekibi Union Berlin’e transfer olmaktan son anda vazgeçmiş.

Union Berlin’in eski teknik direktörü Nico Schafer, geçmişte Harry Kane’i kadrolarına katmaya çok yaklaştıklarını dile getirdi.

Tottenham’da henüz kendini tam anlamıyla kanıtlayamadığı dönemde Kane, kiralık olarak Leyton Orient, Milwall, Norwich ve Leicester formaları giymişti. Golcü oyuncu, 2012 yılında da Bundesliga 2’de mücadele eden Union Berlin’e kiralanmak üzereymiş.

Neler söylendi?

Bild’e konuşan Schafer, şu açıklamalarda bulundu: “Kane, Simon Terodde ile birlikte bizim Bundesliga 2’deki hücum hattımızı oluşturacaktı.”

“Hava toplarına hakim olduğu aşikardı ve kolay kolay yıkılmayan türden bir santrfordu. Union için harika bir takviye olabilirdi.”

“Union’un İngiliz futboluyla olan özel ilişkisine rağmen Kane, kariyerine İngiltere’de devam etmek istedi.”

Kane, Tottenham’dan ayrılacak mı?

Tottenham formasıyla geride bıraktığımız sezonda 23 gol atan ve 14 asist kaydederek etkileyici bir performansa imza atan Kane, bu transfer döneminde takımdan ayrılabilir.

27 yaşındaki oyuncunun Manchester City, Manchester United ve Paris Saint-Germain gibi kulüplere transfer olabileceği iddia ediliyor.

Fakat Tottenham’ın yeni sportif direktörü Fabio Paratici, Kane’den “dünyanın en iyi golcülerinden biri” olarak bahsederken yıldız oyuncuyu takımda tutmak istediklerini dile getirdi.

Kane’in Euro 2020 performansı

Geleceği belirsizliğini koruyan Kane, Avrupa Şampiyonası’nda ülkesini temsil etmeye devam ediyor.

Turnuvada forma giydiği ilk üç maçı boş geçen Kane, son 16 turunda ise gollerine kaldığı yerden devam etti. Bu turda Almanya filelerini havalandıran Kane, çeyrek finalde de Ukrayna ağlarına iki gol bırakmıştı.

Kane ve İngiltere, Euro 2020’de finale yükselmek için ise önce Wembley’de Danimarka’yı geçmeye çalışacak.

Daha fazlası için:

Copa America’da finalin adı Arjantin-Brezilya

Messi’den yarı finalin kahramanına‘fenomen’ övgüsü

Gareth Bale kulüp kariyerini noktalıyor