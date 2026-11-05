Jude Bellingham, AEK Atina karşısındaki dramatik Şampiyonlar Ligi galibiyetinde yıldızlaştıktan sonra takım arkadaşlarının kazanma zihniyetini övdü. İngiliz orta saha oyuncusu, Jose Mourinho'nun ekibinin iki kez geri dönerek üç puanı aldığı heyecan dolu maçın ardından maçın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü kazandı.

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Madrid'den Şampiyonlar Ligi'nde dramatik galibiyet

Bellingham maçın oyuncusu seçilecek bir performans sergilerken Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina deplasmanında zorlu bir mücadele sonunda 3-2 kazandı. İngiliz orta saha oyuncusu, Mourinho'nun ekibinin Yunanistan'daki zorlu gecede kritik bir geri dönüşe imza atmasını sağladı.

AEK adına maçın henüz 12. dakikasında Aboubakary Koita'nın attığı açılış golünün ardından İngiltere millî takım oyuncusu, 32. dakikada topu topuğuyla ağlara göndererek skoru eşitledi ve geri dönüşü başlattı. İkinci yarıda Stavros Pilios, 75. dakikada AEK'yi yeniden öne geçirdi ancak Madrid, üç dakika sonra Kylian Mbappe'nin golüyle eşitliği yakaladı. Real Madrid'e galibiyeti getiren gol ise son anlarda geldi; Federico Valverde ceza sahası dışından sert bir şutla ağları buldu ve konuk ekibe üç puanı kazandırdı.

Bellingham, Real Madrid'in üst düzey kazanma zihniyetini övdü

Bellingham, son düdüğün ardından takımın kolektif ruhunu övdü. İngiliz oyuncu, bu sezon başarıya ulaşmak için ihtiyaç duydukları şeyin, kazanma yolundaki bu bitmek bilmeyen kararlılık olduğuna inanıyor.

“Çok zorlu bir maçtı,” diyen Bellingham, kulübün resmî internet sitesinde şunları söyledi: “Kazanmak için çok çalıştık ve iki kez geriden geldik. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğumuzda çok önemli bir galibiyet.

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“Bir geri dönüş daha yaptık ama Real Madrid'in zihniyeti bu. Sezonun geri kalanında da bu zihniyeti korumalıyız. Valencia'ya büyük bir heyecanla gidiyoruz ve umarım kazanabiliriz çünkü en önemli maç, sıradaki maçtır.”

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Orta saha oyuncusu, Cucurella ve Valverde'nin kritik katkılarını değerlendirdi

Bellingham'ın ilk golünde, takım arkadaşı Marc Cucurella'nın İngiliz oyuncuya verdiği isabetli pas belirleyici oldu. Kendi golünü değerlendiren Bellingham, “İçgüdüsel bir hareketti, biraz da beceri gerekiyordu. Marc harika bir pas verdi,” dedi.

Ancak asıl dikkat çeken, Valverde'nin galibiyeti getiren müthiş şutuydu. Bellingham, orta sahadaki partnerinin olağanüstü teknik becerisine hayran kaldı.

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Valverde'nin golü sorulduğunda Bellingham, “Benimkinden çok daha iyiydi,” diye itiraf etti. “Fede'nin böyle şut çekmesi şaşırtıcı değil ama takımın tepkisinden de görebileceğiniz gibi bizim için çok önemli bir goldü. Üç puan aldığımız için çok mutluyuz.”

Mourinho'nun odağında kritik Valencia maçı var

Mourinho'nun ekibi şimdi hızla ligdeki maçına odaklanmak zorunda. Madrid, bu cumartesi La Liga'da Mestalla'da Valencia ile karşılaşacak. İlk 11 maçından 27 puan toplayan Real Madrid, ligde şu anda üçüncü sırada. Lider Barcelona ile arasındaki üç puanlık farkı kapatmak isteyen ekip için bu hafta sonu alınacak galibiyet büyük önem taşıyor.