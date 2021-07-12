İngiliz yıldız Jack Grealish: “Penaltı atmak istemiştim.”
1966’dan bu yana ilk kez bir büyük turnuvada final oynayan İngilizler, Wembley’de İngiltere ile karşı karşıya geldi. 120 dakikalık sürenin 1-1 tamamlanmasının ardından mutlu sona ulaşan taraf İtalya oldu.
İngiltere’de oyuna sonradan dahil olan genç isimler Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka penaltı atışlarını gole çeviremedi. Karşılaşmadan sonra Gareth Southgate de bu genç oyuncuların üzerine fazla sorumluluk yüklediği gerekçesiyle eleştirdi.
Ayrıca Jack Grealish gibi olgun oyuncular da sorumluluktan kaçtıkları gerekçesiyle topa tutuldular. Ancak Aston Villalı yıldız, bu ithamlara sosyal medya hesabından karşılık verdi.
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Neler söylendi?
Jack Grealish, yaptığı paylaşımla birlikte bu eleştirilere şöyle karşılık verdi: “Maçta penaltı atmak istediğimi söyledim!”
“Teknik direktörümüz, turnuva boyunca olduğu gibi bu maçta da oldukça doğru kararlar verdi.”
“Ancak penaltı kullanmak istediğimi söylemişken insanların atmak istemediğimi iddia etmelerine de izin vermeyeceğim.”
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Gianluigi Donnarumma’nın “Gök Maviler” adına kahramanlaştığı maçta İngiltere, kupa hasretini dindirmeyi başaramadı.
İngiliz file bekçisi Jordan Pickford da iki penaltı atışı kurtardı ancak bu da Southgate’in öğrencileri için yeterli olmadı. İngiltere, 55 yıllık kupa özlemini 2022 Dünya Kupası’nda sonlandırmaya çalışacak.
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