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Hırvatistan Futbol Federasyonu ve milli takımı, perşembe akşamı iki ülke arasında oynanan Uluslar Ligi maçı öncesinde İngiltere'nin yıldız forveti Harry Kane'e çok özel bir hediye verdi.

Hırvatistan kaptanı Luka Modric, FC Bayern'in golcüsünü Ballon d'Or'u kazanması ve İngiltere Milli Takımı'nda rekor kırdığı maçı nedeniyle kutlamak için Kane'e Hırvat futbolu açısından tarihi ve çok özel bir topun replikasını sundu.

Hırvatistan, Modric'in hediyeyi Kane'e verdiği anın fotoğrafını sosyal medyada paylaşırken "Olağanüstü kariyerini ve bıraktığın mirası yansıtan iki dikkat çekici başarı" ifadelerini kullandı ve topun hikâyesini şöyle anlattı: "1880'de İngiliz sanayiciler ilk futbol topunu Hırvatistan'a getirdi, bu güzel oyunu Zupanja'daki (Hırvatistan'ın doğusunda bir şehir, editörün notu) insanlara gösterdi ve onlara Hırvat futbol tarihinin bir parçası hâline gelen bir hediye bıraktı."

Kane'e ve İngiltere Futbol Federasyonu'na yönelik mesajın devamında, "Bu jestle tarihi topun bir replikasını geri vermekten gurur duyuyoruz" denildi. "Hırvat ve İngiliz futbolu arasındaki kalıcı bağın bir simgesi."

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Harry Kane, İngiltere'ye Hırvatistan karşısında galibiyeti getiren golü attı

Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçta İngiltere, 24. dakikada Morgan Rogers'ın (FC Chelsea) golüyle öne geçti. Hırvatlar, yaklaşık bir saatlik oyunun ardından Petar Sucic (Inter Mailand) ile beraberliği yakaladı. Kısa süre sonra Kane, İngiltere'ye galibiyeti getiren golü attı. FC Bayern'in Ballon d'Or'u yeni kazanan yıldızı, penaltıdan attığı golle 2-1'lik skoru belirledi (64. dakika).

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Kane, son düdüğün ardından BBC'ye "Her anın tadını çıkarmaya çalışıyorum" dedi. Bu, 33 yaşındaki oyuncunun 126. milli maçıydı. Böylece efsane kaleci Peter Shilton'ı da geride bırakarak İngiltere Milli Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu unvanının tek sahibi oldu. Kane, "Bu rekoru kırmak, sporumuzun tarihinde büyük bir başarı. Tribünlerdeki koreografiyi görmek, çocuklarımın yanımda olması ve bütün o insanların beni kutlaması inanılmazdı" diye konuştu.

Getty Images

Ekim ayı sonunda Londra'da Ballon d'Or'a layık görülen Bayern yıldızı, "birkaç çılgın haftayı" geride bıraktığını söyledi: "Bu, insanı elbette duygusal, fiziksel ve zihinsel olarak yoruyor. Görevlerime odaklanmakta çok iyi olsam da bütün bunların tadını da çıkarmak istediğiniz için dengeyi kurmak zor."

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Kane'e özel övgü: "İşte bu yüzden Ballon d'Or'un sahibi"

Kane, Hırvatların hediyesinin yanı sıra Wembley'de maç başlamadan önce İngiltere'nin milli takımda en çok forma giyen oyuncusu olarak ödülünü de aldı. Ödülü, önceki rekorun sahibi Shilton'ın elinden aldı. Taraftarlar tribünlerde bir koreografi hazırlarken Kane, dört çocuğuyla birlikte sahaya çıktı ve Ballon d'Or'u da seyircilere gösterdi.

Takım arkadaşı Rogers, Kane'e özel bir övgüde bulundu: "Ona saygı duymak gerek. Bu maça diğer maçlar gibi yaklaştı. Yorulmak bilmiyor; çalışma disiplinini ve odağını koruyor. Bunun karşılığını da alıyor. İşte bu yüzden Ballon d'Or'un sahibi. Yaklaşımı ve çabası hiç bitmiyor. Böyle şeyler tesadüfen olmaz."

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Bu galibiyetle İngiltere, gelecek yılın ilkbaharında düzenlenecek Uluslar Ligi final turnuvasına katılmayı kesinleştirdi. Kane ve arkadaşları, A Ligi 3. Grup'ta ikinciliği şimdiden garantiledi. Three Lions, yılın son maçında pazar günü İspanya'yı yenerse dünya şampiyonunu geçip grup lideri bile olabilir.