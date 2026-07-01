İngiltere Premier Ligi’nde görev yapmış eski bir hakem, Çarşamba akşamı İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki maçı yöneten Ürdünlü Adham Makhadme’ye sert bir şekilde saldırdı.

İngiltere, Dünya Kupası'nın 32'li turunda Demokratik Kongo'yu 2-1'lik heyecan verici bir skorla mağlup ederek, bu turnuvanın en büyük sürprizlerinden kurtuldu.

Maçta, kaleci Lionel Mpasi ile İngiliz forvet Harry Kane'in çarpıştığı pozisyonda penaltı verilmemesi üzerine İngiliz tarafında itirazlar yaşandı.

Eski İngiliz hakem Mark Halsey, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin, İngiltere'ye Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında penaltı verilmemesiyle "bariz bir hata" yaptığını söyledi.

VAR sistemi pozisyonu inceledi, ancak hakem Makhadame’ye karar vermesi için ekrana bakmasını tavsiye etmedi.

Halsey, Kane düştüğünde hakemin penaltı noktasını işaret etmesi gerektiğine inanıyor.

"The Sun" gazetesine verdiği demeçte Halsey, "Peki, İngiltere-Kongo maçında bir penaltı tartışması daha yaşadık. Harry Kane pasın arkasına koştu, Kongo kalecisi hızla çıkıp Harry Kane'i açıkça ve net bir şekilde tuttu... Burada bariz bir temas var" dedi.

Devamında şunları söyledi: “Şimdi hakem sürekli oyuna devam etmesini işaret ediyor, sonra düdüğünü çalıyor ve Harry Kane’in düşme numarası yaptığını ima ediyor… Peki, eğer düşme numarası yaptıysa ya da hakemi kandırmak için rol yaptıysa, neden Harry Kane’e uyarıda bulunmadı?”

Hakemlik uzmanı sözlerine şöyle devam etti: “Bana göre şu anda Kongo kalecisinin Harry Kane’i tuttuğu tamamen açık ve Ürdünlü hakemin penaltı kararı vermemesine şaşırdım.”

Şöyle devam etti: “VAR’ın bu pozisyonu incelediği açık ve bence bu bariz bir hata. VAR’ın bu şekilde müdahale etmesi bariz bir hata.”

Ve şöyle devam etti: “Bazıları evet diyecek, bazıları hayır diyecek. Belki de bu yüzden mesele kişisel bir hal aldı, ama bana göre bu, İngiltere’ye verilmesi gereken bariz bir penaltıydı.”