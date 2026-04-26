"İngiliz üst düzey kulübü, FC Porto'dan Francesco Farioli hakkında bilgi alıyor"

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın Pazar sabahı bildirdiğine göre, Chelsea, FC Porto'dan Francesco Farioli'nin durumunu araştırdı. Ancak teknik direktörün Portekiz'den ayrılma ihtimali düşük.

Farioli, Ajax ile olan sözleşmesi karşılıklı anlaşma ile feshedildikten sonra geçen yaz FC Porto tarafından göreve getirildi. Genç teknik direktör, yeni takımında o kadar büyük bir etki yarattı ki, sözleşmesi 2028 ortasına kadar uzatıldı.

Farioli'yi kadrosuna katmak isteyen kulüpler, onun hizmetleri için cüzdanlarını iyice açmak zorunda kalacak. FC Porto, sözleşmeye 20 milyon euroluk bir çıkış maddesi ekletti.

FC Porto, dört maç kala Portekiz şampiyonluğunu kazanmaya çok yakın. Takım lider durumda ve en yakın rakibi Benfica'nın dört puan önünde, üstelik bir maç daha az oynamış durumda.

Schira'ya göre Farioli, FC Porto'nun projesine büyük güven duyuyor ve kulüpten ayrılmak istediği kesin değil.

Chelsea, bu hafta başında Liam Rosenior'un kovulmasının ardından yeni bir teknik direktör arayışında. Rosenior, The Blues'un başında sadece dört ay kalmıştı.