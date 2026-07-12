İngiliz tekliflerinin ardından… 2026 Dünya Kupası’nın sürpriz fiyatı belirlendi

2026 Dünya Kupası’nda, tüm beklentileri aşarak turnuvanın en öne çıkan isimleri arasına giren ve olağanüstü, sürpriz performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken bir dizi yıldız ortaya çıktı; buna karşın, bazı birinci sınıf yıldızlar büyük milli takımlarda kendilerinden beklenen seviyede bir performans sergileyemedi.

Bu isimler arasında, Suudi Arabistan'ın Al-Qadisiyah takımında forvet olarak forma giyen Meksikalı Julian Kenyonis de yer alıyor. Kenyonis, 5 maçta 5 gol katkısı (4 gol, 1 asist) sağlayarak birçok büyük kulübün ilgisini çekti.

Medya mensubu Muhammed El-Bakiri’nin aktardığına göre, El-Kadisiya, özellikle oyuncunun Avrupa kulüplerinden büyük ilgi görmesi nedeniyle, bu yaz Kenyonis’i transfer etmek isteyen kulüplere 70 milyon euroluk bir bedel belirledi.

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Son günlerde, İngiliz kulüpleri Chelsea ve Aston Villa’nın bu transfer döneminde oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerine dair haberler ortaya çıktı.

Kenyonis, son sezon Roshen Ligi’nde 33 gol atarak gol kralı olmuştu ve Al-Ahli’nin forveti Ivan Tony ile Al-Nassr’ın kaptanı Cristiano Ronaldo gibi birçok yıldızı geride bırakmıştı.