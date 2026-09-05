İngiliz taraftarlar, Premier League’deki Hollandalıya çok sert yüklendi: “Gönderin gitsin!”

Kjell Scherpen, Ipswich Town'ın Liverpool'a 0-2 yenildiği maçın ardından İngiltere'de sert eleştirilerin hedefi oldu. 26 yaşındaki kaleci, Alexander Isak'ın attığı iki golde de hatasız değildi ve hem BBC hem de Premier Lig'e yükselen ekibin taraftarları tarafından ağır şekilde eleştirildi.

BBC, Scherpen'e 4 vererek onun en sert not veren değerlendiricilerinden biri oldu. Britanya yayın kuruluşu özellikle açılış golündeki performansını eleştirirken, 26 yaşındaki file bekçisinin daha sonra yaptığı birkaç iyi kurtarışla kısmen toparlandığını da belirtiyor.

Tractor Boys Talk adlı taraftar hesabı da Scherpen'i kesinlikle es geçmedi ve 4,5 puan verdi. “Birkaç iyi kurtarış yaptı ama iki golde de kaleciliği çok zayıftı” denilen değerlendirmede, özellikle 0-1'deki kararsız müdahale girişimi ve ikinci goldeki pozisyon alış biçimi eleştirildi.

Açılış golünde işler daha ilk dakikalarda ters gitti. Cody Gakpo, etkili bir aksiyonun ardından Isak'ı topla buluşturdu, İsveçli oyuncu da sert vurdu; Scherpen topa temas etti ancak şutu kalesinin dışında tutamadı ve Liverpool'un öne geçmesine engel olamadı.

Kısa süre sonra Scherpen bir kez daha talihsiz göründü. Gakpo, ayağının dışıyla Isak'ı kaçırdı, ardından forvet rakibini geçip topu kalesinden oldukça açılmış olan Hollandalı'nın altından ağlara gönderdi: Ipswich, on dakika dolmadan 0-2 geri düştü.

X'te ise tepkiler sertleşti. Bir taraftar, “Herkes ondan şüphe ederken Scherpen'i savundum ama dün korkunçtu. Bence Walton'ın kaleye geçmesi uzun sürmez” diye yazdı. Bir başka taraftar ise daha da acımasızdı: “Scherpen bugün uyandı ve işe yaramaz olmayı seçti.”

Taraftarlar, gollerdeki performansını da didik didik etti. “O topun içeri girmemesi lazım. 2,06 metre boyundayken yere hızlı inmek kolay değil ama Scherpen zaten topun üzerindeydi” denilirken, bir başka Ipswich takipçisi ise şöyle dedi: “İki büyük hata yaptı, ikisi de yere yeterince hızlı inemediği için oldu. Boyu nedeniyle bu hâlâ bir endişe kaynağı.”

Tractor Boys Talk bir adım daha ileri giderek yedek kaleci Christian Walton'ın bir sonraki maçta kalede şans bulması gerektiğini savundu. Walton, geçen sezon Ipswich'in birinci kalecisiydi. “Scherpen gitsin” ifadeleri kullanıldı.

Yine de herkes Scherpen'in üzerini hemen çizmeye hazır değil. Kaleci, ilk yarıda Dominik Szoboszlai'nin denemelerinde yaptığı kurtarışlarla Liverpool'un farkı daha da açmasını önledi ve bir taraftar sabır çağrısı yaptı: “Harika oynamadı ama onun arkasında durmalıyız. İyi kurtarışlar da yaptı.”