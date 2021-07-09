İngiliz taraftarlar Euro 2020'de neden ‘Sweet Caroline’ şarkısını söylüyor

Neil Diamond’ın klasikleşen parçası, nasıl oldu da Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere tribünlerinin favori melodisi haline geldi?

Euro 2020’de Wembley tribünleri ve İngiltere sokakları Neil Diamond’ın ‘Sweet Caroline -Tatlı Caroline’ isimli şarkısıyla yankılanıyor.

Şarkısının dillere pelesenk olması Neil Diamond’ı da oldukça etmiş. Amerikalı şarkıcı İngiltere milli takımına başarı dileklerini göndermeyi ihmal etmedi.

İngiliz futbolseverlerin repertuarında 'Football's Coming Home - Futbol Eve Dönüyor', ‘World in Motion - Dünya Hareket Halinde’ ve ’Vindaloo’ gibi ünlü parçalar yer alıyor. Peki ne oldu da, Euro 2020’nin hit parçası bir anda ‘Sweet Caroline’ oluverdi?

England team lead a chorus of Sweet Caroline in Wembley. 🥲 #Euro2020 #eng pic.twitter.com/xjvxvPOfdQ — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) July 7, 2021

Neden seçtiler?

‘Sweet Caroline’ geçmişte İngiltere milli takımıyla özdeşleşen bir parça olmasa da, İngiliz takımlarının ve taraftarlarının zaman zaman kullandığı bir şarkıydı.

Aston Villa ve Chelsea taraftarlarının uzun yıllar boyunca tribünde söylediği bu şarkı artık milli bir kimlik kazandı.

Wembley Stadyumu’nda DJ’lik yapan Tony Perry, İngiltere’nin Euro 2020 yarı finalinde Danimarka’yı yendiği maçın ardından geleneği bozarak, 'Vindaloo' yerine ‘Sweet Caroline’ şarkısını çaldı.

Şarkıyı maç öncesinde de çaldıklarını söyleyen Perry, iki takım taraftarlarından da çok iyi bir reaksiyon aldıklarını söylüyor.

“O anda ‘Sweet Caroline’i’ çalmalıyım diye düşündüm, çünkü yaşadığımız pandemi ve Gareth Southgate’in Euro 96’nın hayaletlerini kovması bu parçayı duruma ‘Vindaloo’dan’ daha uygun hale getiriyor.”

İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate de şarkıyı beğenenler arasında yer alıyor.

“Neil Diamond’dan iyisi yoktur. Gerçekten keyifli bir parça, insanları bir araya getiriyor.”

Şarkının tarihçesi

Amerikalı sanatçı Neil Diamond, ‘Sweet Caroline’ isimli parçayı 1969 yılında yazdı ve seslendirdi.

Şarkı ismini ABD eski başkanı John F. Kennedy’nin kızından alıyor. Parçanın temasına ve sözlerine ise Diamond’ın eşi Marcia ilham kaynağı olmuş.

Piyasaya çıktığı dönemde ABD listelerinde üç, Birleşik Krallık’ta ise sekiz numaraya kadar yükselen şarkı popülerliğini aradan geçen yıllarda hiç kaybetmedi.

Başka kimler kullanıyor?

İngiltere, ‘Sweet Caroline’ şarkısını benimseyen tek milli takım değil. Kuzey İrlandalı futbolseverler şarkının İngiltere milli takımına mal olmasına biraz alınmış gibi gözüküyor.

İrlandalı televizyon sunucusu Eamonn Holmes, Twitter’dan gönderdiği esprili mesajda, “İlk biz kullandık” sözlerine yer verdi.

İlginçtir, Kuzey İrlanda taraftarları ‘Sweet Caroline’i’ ilk olarak 2005’te İngiltere’yi mağlup ettikleri maçta söylemişti.

Meşhur parçayı Amerika Beyzbol Ligi takımlarından Boston Red Sox ve Britanyalı ağır siklet böksörü Anthony Joshua da kullanıyor.

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