İngiltere, Çarşamba akşamı Dünya Kupası grup aşamasının ilk maçında 15.000 İngiliz taraftarın gözü önünde Hırvatistan ile karşılaştı (4-2). Ancak Teksas’ta bulunan taraftarlar FIFA kurallarına uymadılar ve ceza riskiyle karşı karşıya kaldılar.

İngiltere, ilk yarıda Harry Kane'in golleriyle iki kez öne geçti, ancak Hırvatistan her seferinde skoru eşitledi.

İkinci yarıda Thomas Tuchel taktik değişikliğine gitti ve The Three Lions maçı kendi lehine çevirmeyi başardı. Jude Bellingham ve Marcus Rashford skoru 4-2'ye getirdi.

Tribünlerdeki İngiliz taraftarlar adeta bir şenlik yaşadı, ancak bu sırada katı bir kural ihlal edildi. Zira yönetmelikler, siyasi slogan atılmasını yasaklıyor.

Ancak bu, İngilizlerin topluca “Keir Starmer (İngiltere başbakanı) is a wanker” (serbest çevirisiyle “Keir Starmer bir pislik”) diye tezahürat etmelerine engel olmadı.

FIFA’nın stadyum davranış kurallarına göre, taraftarların “siyasi, hakaret içeren ve/veya ayrımcı nitelikteki” pankartlar, bayraklar, el ilanları ve giysiler sergilemesi yasaktır.

Seyircilerin ayrıca hakaret içeren dil kullanması veya “siyasi, hakaret içeren ve/veya ayrımcı bir şekilde” tezahürat yapması da yasaktır. İngiliz taraftarlara hangi yaptırımların uygulanacağı henüz bilinmiyor.