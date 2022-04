Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın Everton'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından bir taraftarın telefonunu yere fırlatmış gibi görünmesinden dolayı özür diledi, ancak yine de Merseyside polisiyle arası bozulabilir.

Sosyal medyadan alınan görüntüler, Ronaldo'nun Goodison Park'taki tünelde yürürken bir taraftarın telefonunu fırlatmadan önce sağ elini yere indirdiğini gösterdi.

Ronaldo, Instagram'da "Karşı karşıya olduğumuz bu gibi zor anlarda duygularla başa çıkmak asla kolay değil" dedi.

"Yine de her zaman saygılı, sabırlı ve güzel oyunu seven tüm gençlere örnek olmak zorundayız. Bu çıkışımdan dolayı özür dilerim ve mümkünse bu taraftarı fair-play ve sportmenliğin bir işareti olarak Old Trafford'a maç izlemeye davet ediyorum."

Polis soruşturması

Manchester United, görüntülerden haberdar olduklarını ve henüz olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadıklarını söyledi.

Bu arada, yerel polis gücü tanıklarla konuşacak ve neler olduğunu araştıracak.

Twitter hesabından yapılan açıklamada Everton Maç Günü Polis Memurları, "Merseyside polisi, Goodison'da Everton-Manchester United maçında bir Manchester United oyuncusunun karıştığı bir olay sonrasında bir soruşturma yürüttüğünü ve ilgili tüm taraflarla konuşacağını doğruluyor" dedi.

Kötü geçen sezon

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e mağlubiyet de dahil olmak üzere tüm kulvarlarda son yedi maçından birini kazanan United için zor bir gün daha oldu.

Tottenham Hotspur'un altı puan gerisinde yedinci sırada yer alan Kırmızı Şeytanlar, gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'nde ilk dört sırayı almak için elinden geleni yapıyor.

