İngiltere Futbol Federasyonu’nun sosyal medyada paylaştığı görüntülerden anlaşıldığı üzere, Thomas Tuchel, Pazar akşamı Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere’nin Meksika’ya karşı aldığı 3-2’lik muhteşem galibiyetin ardından kısa süreli bir panik anı yaşadı. John Stones ve Declan Rice, teknik direktörü sahte bir sakatlıkla kandırmaya karar vermişlerdi; bunun üzerine korku kısa sürede kahkahaya dönüştü.

İngiltere, efsanevi Azteca Stadyumu’nda oynanan heyecan verici bir maçın ardından Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi. Ancak kutlamalar, kolundan sakatlanan ve turnuvanın geri kalanını kaçıracağı tahmin edilen Jordan Henderson’ın sakatlığı nedeniyle gölgelendi.

Henderson tıbbi müdahale görürken, takımın geri kalanı zaferi kutlamak için soyunma odasına döndü. Orada Rice, hiçbir şeyden haberi olmayan Tuchel’i Stones’un yanına çağırarak ona bir şaka yapmaya karar verdi.

“Koç, koç,” diye seslendi Rice; bunun üzerine Tuchel hemen yanına geldi. Rice, “Omzu” dediğinde, Alman teknik direktör, yine önemli bir oyuncunun sakatlandığını düşünerek ellerini yüzüne kapattı.

Birkaç saniye sonra rahatlama geldi. Başta omzundan ağrısı varmış gibi davranan Stones, aniden o omzuyla müziğin ritmine uyarak hareket etmeye başladı. İlginç bir şekilde o sırada çalan şarkı Hollandalı DJ grubu ANOTR’ın “Talk To You” adlı parçasıydı. Takımın geri kalanı kahkahalara boğuldu; ardından Tuchel de şakanın esprisini anladı ve geniş bir gülümsemeyle Stones’a doğru yürüdü.

Stones, Meksika karşısında güçlü bir yedek performans sergiledi ve İngiltere’nin on kişi kalmasının ardından takımın üstünlüğünü korumada önemli bir rol oynadı. Manchester City’nin savunma oyuncusu, maçın ardından Tuchel’in kendisine ihtiyaç duyması halinde daha büyük bir rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

"Hepimizin gözü aynı hedefte: finale çıkmak ve sonra bunun bizi nereye götüreceğini görmek," dedi Stones. "Kendimi harika hissediyorum ve takıma yardım etmekten, Meksika maçında yaptığım gibi performans sergilemekten keyif alıyorum. Aslında bu yılın başından beri tam maçlar oynamaya hazırım. Oynamadığımda sinirleniyorum. Oynamak istiyorum."







