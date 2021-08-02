İngiliz oyuncu Euro 2020’de psikolojik destek almış

İngiltere ile Euro 2020’de mücadele eden yıldız oyuncu, yaşadığı olaylardan ötürü psikolojik destek almak zorunda kaldığını açıkladı.

Euro 2020’de finale yükselen İngiltere, Wembley’de oynanan müsabakada İtalya’ya penaltı atışları sonucunda mağlup olmuştu.

İngiltere’nin uzun yıllardır süregelen kupa hasretinin bir sonucu olarak beklentiler artmış ve oyuncuların üzerinde başa çıkması zor bir baskı oluşmuştu.

Aston Villa’da geçirdiği iyi sezonun ardından Gareth Southgate’in Euro 2020 kadrosuna kendisine yer bulan Tyrone Mings de taraftarlardan ve yorumculardan aldığı eleştiriler sonrası mental açıdan oldukça zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Harry Maguire’ın yokluğunda İngiltere’nin turnuvanın başında oynadığı Hırvatistan ve İskoçya maçlarında görev yapan Mings, büyük turnuva veya Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip olmaması nedeniyle eleştirilmişti.

Neler söylendi?

İngiliz basınından The Sun’a konuşan Aston Villa stoperi, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

“Hırvatistan ile oynanan maç benim açımdan oldukça zor geçti. Şu anda saha dışı etkenlere daha dayanıklı bir hale geldim ama o süreçte mental sağlığım dibe vurdu.”

“Bunu söylemekten utanç duymuyorum çünkü o maçtan önce benim hakkımda büyük bir belirsizlik vardı.”

“Maç kadrosuna bakınca insanların ‘Onun neler yapabileceğinden emin değilim.’ dediği tek oyuncu muhtemelen bendim ve bu aşılması gereken bir sorundu.”

“Ülkenizin %90-95’lik kısmı sizin performansınızdan şüphe duyuyorsa, maçta bu düşünceyi aklınızdan çıkarmanız çok zordur.”

“Dolayısıyla bu sorunu aşmak için psikoloğumla görüştüm ve bu durumla nasıl başa çıkacağım konusunda yardım aldım.”

Ferdinand, Mings hakkında neler demişti?

İngiltere - Hırvatistan maçında görev alan BBC Sport yorumcusu Rio Ferdinand, maçtan önce Mings’e dair şunları söylemişti:

“Bence o takımımızın en zayıf parçası. Şampiyonlar Ligi’nde hiç oynamadı, bu seviyede maçlara da daha önce çıkmadı.”

Ferdinand’ın Mings hakkındaki endişelerini birçok İngiliz taraftar da paylaşıyordu. Ancak başarılı oyuncu, gösterdiği performansla kendisini kanıtlamış ve takımının 1-0’lık skoru korumasında büyük pay sahibi olmuştu.

Ayrıca Mings, başarılı performans gösterdiği Hırvatistan maçından sonra Ferdinand’dan bir tebrik mesajı aldığını da açıkladı.

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