İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosu hâlâ gündemi meşgul ediyor. Cuma günü milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, dünya kupası finallerine kimi götüreceğini açıkladı ve bazı büyük isimlerin kadroda yer almaması dikkat çekti. Kyle Walker da dahil olmak üzere pek çok kişi bu durumu anlamıyor.

Perşembe günü Harry Maguire kadroda yer almadığını açıklamasının ardından, Tuchel Cuma günü birkaç sürpriz daha yaptı. Cole Palmer, Phil Foden ve Trent Alexander-Arnold da Dünya Kupası'na gitmeyecek.

Özellikle sonuncu oyuncunun kadroda yer almaması konusunda, kendisi de 96 kez milli forma giymiş olan Walker, hiç de memnun değil. “Real Madrid’de oynayan bir oyuncunun İngiltere kadrosunda yer almaması duyulmamış bir şey,” diyor talkSPORT’a.

"Ama nedense milli takım teknik direktörü yine de bu yaklaşımı tercih etti. O, Dünya Kupası'nda bizim teknik direktörümüz ve ona güvenmeliyiz. Bence çocukları ne kadar çok desteklersek, işler o kadar iyi gidecektir," diyen Walker, ardından yine de Alexander-Arnold'un kadroda olması gerektiğini açıkça belirtti.

“Herkes Trent’in neyi iyi yapamadığından bahsediyor. Bir de neyi iyi yaptığından bahsedelim. Pas, orta ve asist konusunda muhtemelen dünyanın en iyi sağ bekidir. Bir de muhteşem maçlarla dolu muazzam bir kariyeri var. Kadroda olmaması delilik.”

Walker, Manchester City'deki eski takım arkadaşı Foden'ın kadroda yer almamasını da anlamıyor. "Bu benim için bir şok, çünkü Phil'in neler yapabileceğini biliyorum."

35 yaşında olan Walker, İngiltere milli takımında 96 kez forma giydi. Geçen yılın Haziran ayında milli takımda son kez forma giydi.