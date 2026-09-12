Jorrel Hato, Chelsea - Hull City (2-2) maçının ardından İngiliz basınında eleştirilerin odağı oldu. Hollanda Milli Takımı’nın dokuz kez formasını giyen oyuncu, Maviler’in yediği ilk golde can sıkıcı bir hata yaptı ve teknik direktör Xabi Alonso tarafından devre arasında oyundan alındı.

Hull, 28. dakikada adeta yoktan bir gol bularak skora denge getirdi. Sol kanatta girdiği ikili mücadeleyi kazanan Ryan Giles topu ceza alanına gönderdi, Hato ise pozisyonu tamamen yanlış değerlendirdi. Belloumi bu hatayı en iyi şekilde değerlendirdi ve topu Martínez’in yanından sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1. Hato şimdi özellikle bu hareket nedeniyle eleştiriliyor.

Daily Express, “İlk golde parmaklar doğrudan, ortanın sekmesini yanlış hesaplayan sol beki gösterecek” ifadelerini kullanırken, performansı ‘kâbus gösterisi’ olarak nitelendirdi. “Hücumda da pek bir şey gösteremedi ve bu yüzden devre arasında oyundan alınması da sürpriz olmadı.”

London Evening Standard da etkilenmiş değil ve Hato’ya not olarak yalnızca 3 verdi. “Bir ortayı tamamen yanlış değerlendirdi ve bu da Hull’un açılış golünü bulmasını sağladı. Hücumda birkaç güzel anı vardı ama gerçekten iz bırakmayı başaramadı. Devre arasında oyundan alınması büyük bir sürpriz değildi.”

Sports Illustrated da Hato’nun zorlandığını gördü, ancak bunun büyük ölçüde sahadaki yeni pozisyonuyla ilgili olduğu belirtildi. “Bu sezon şimdiye kadar parladığı sol kanat beki rolü yerine sol bekte oynadığı zor bir ilk yarının ardından oyundan alındı. Hull’un beraberlik golünde topun sekmesini yanlış hesapladı; bu da acemice bir hataydı.”

Hato’nun talihsiz performansı, Xavi’nin ilk Hollanda Milli Takımı kadrosunun yaklaşmasıyla birlikte kötü bir zamanda geldi. Ancak Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, maçın ardından Hollandalı oyuncuyu hedef almayı reddetti.

Basın toplantısında, “Değişiklik tamamen taktiksel bir hamleydi” dedi. “Farklı bir profile sahip bir oyuncu arıyorduk; Pep (Chavarria, ed.) ve Jorrel ile birlikte çeşitlilik sağlayacak birini, karar da buydu.”