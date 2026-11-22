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Matthijs de Ligt, pazar günü yaklaşık 12 ay sonra ilk kez bir Premier League maçına ilk 11'de başladı ancak bu, bir an önce unutmak isteyeceği bir maç oldu. Hollandalı oyuncunun büyük hataları, 4-0'lık acı yenilginin yolunu açtı ve İngiliz medyasında çok sert değerlendirmeler almasına neden oldu.

Henüz yedinci dakikada Manchester United savunmasında işler tamamen ters gitti. De Ligt büyük bir pozisyon hatası yaptı; ardından Leny Yoro, savunmanın arkasına sarkan Alexander Isak'ı düşürdü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Üstelik hemen sonrasında Liverpool'un 1-0'ı ve 2-0'ı getiren golleri geldi. De Ligt bu pozisyonlarda da yine kötü bir görüntü verdi.

"Topu bırakıp Isak'a savunmanın arkasına sarkma fırsatı verirken ne düşündüğü bir muamma. Bu, kırmızı karta yol açtı" diye yazan Manchester Evening News, De Ligt'e 3 notunu verdi. "Pochettino onu seviyor gibi görünüyor ama bu, Premier League'e acı bir dönüş oldu."

Daily Express de Hollanda Millî Takımı oyuncusunun performansına acımadı ve ona yalnızca 2 notunu verdi. Yayına göre De Ligt'in yakın gelecekte Mauricio Pochettino'nun ilk 11'inde yeniden yer alması düşünülemez bile.

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"Hollandalı oyuncunun savunmada amaçsızca dolaşmasını izlemek adeta işkence gibiydi. United oyuncuları bir Premier League maçında nadiren bu kadar bocalamış görünmüştür. Eski Ajax oyuncusunun ilk 11'de başlaması sürprizdi; yakın zamanda bir kez daha ilk 11'de yer alacağını hayal etmek zor."

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"De Ligt'i yaklaşık bir yıl sonra ilk kez ilk 11'e koyma yönündeki cesur tercih tamamen ters tepti" değerlendirmesini The Sun da yaptı. "Sahanın her yerindeydi ama olması gereken yerde değildi ve erken gelen iki golün de sorumlusuydu."

İngiliz tabloid gazetesine göre De Ligt henüz hiç hazır değildi. Bu nedenle ona da 3 notunu verdi. "Maç kondisyonu yoktu ve Yoro'nun kırmızı kartına giden pozisyonda anlaşılmaz bir şekilde topun üzerinden geçip gitmesine izin verdi. Yavaş ve isteksizdi; ardından Wirtz'in golünde fazla geriye çekildi."

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"Neyse ki Isak gol vuruşlarında gününde değildi, çünkü İsveçli oyuncu her ikili mücadeleyi kazandı" diye devam etti The Sun. "Böylesine uzun bir aradan sonra ona sempati duymamak zor ama maç boyunca sahada kalması anlaşılır gibi değil."

BBC de De Ligt hakkında olumlu tek bir söz söylemedi. "Yaklaşık 12 ay sonra Premier League'deki ilk ilk 11 maçında üçlü savunmanın merkezinde yer aldı. Ancak açılış golüne ve Yoro'nun kırmızı kartına yol açan erken bir hata, maçı onun için kâbusa çevirdi. O andan itibaren çok zorlandı."