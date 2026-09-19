Newcastle United, cumartesi öğleden sonra Premier League’de kıl payı bir galibiyet aldı. Kendi sahasında Hull City’yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından konuşulan konulardan biri de sakatlanarak oyundan çıkan Sean Steur oldu.

Steur, Newcastle formasıyla üçüncü kez ilk 11’de sahaya çıktı. Orta sahanın oyuncusu, ikinci yarının ortalarında arka adalesinde bir sorun varmış gibi göründüğü için oyundan alınmak zorunda kaldı. Bunun kramp olması da mümkündü.

Steur adına temenni edilen, uzun süre sahalardan uzak kalmaması. Özellikle de cuma günü ilk kez Jong Oranje kadrosuna çağrıldığının açıklanmasının ardından.

Bu çağrı aslında tamamen sürpriz değildi. Steur, Newcastle’daki ilk aylarında etkileyici bir performans sergiliyor ve Hull maçının ardından da övgü almaya devam ediyor.

Teknik direktör Matthias Jaissle, eski Ajaxlı oyuncu hakkında, “Bu yaşta bir oyuncu için bu normal değil. Gerçekten, gerçekten çok memnunum” dedi.

Britanyalı The i Paper gazetesinin muhabiri Mark Douglas da Steur’dan etkilendi. “Sean Steur’da keyif alınacak çok şey var. Hücuma tam güç gidiyor, inisiyatif alıyor ve büyük bir istekle pres yapıyor. Henüz 18 yaşında ama bu grubun içinde şimdiden bir lider gibi görünüyor.”

Newcastle’ın eski teknik direktörü Steve Stone ise BBC’ye yaptığı açıklamada, “Steur’un ne kadar iyi olduğundan biraz bahsedebilir miyiz? Kendisi 18 yaşında ve Premier League’de büyük bir maç oynuyor. Şu ana kadar harika” ifadelerini kullandı.

X’te de övgüde sınır tanımayan çok sayıda taraftar var. Bir kişi, “Mutlak bir yıldıza dönüşecek” diye yazdı. Bir başkası ise “Bu çocuğun zirve yolunda olduğunu şimdiden görebiliyorsunuz” derken, bir diğeri onu “Harika Çocuk” diye niteledi.