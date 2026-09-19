Newcastle United, cumartesi öğleden sonra Premier League’de zorlansa da galip geldi. Kendi sahasında Hull City’yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından gündemde, sakatlanarak oyundan çıkan Sean Steur de vardı.

Steur, Newcastle’da forma giydiği dönemden bu yana üçüncü kez ilk 11’de sahaya çıktı. Orta sahanın ortalarında oyundan alınmak zorunda kaldı çünkü hamstringinden sorun yaşadığı görüldü. Muhtemelen kramp da söz konusuydu.

Steur için umulan, uzun süre sahalardan uzak kalmaması. Özellikle de cuma günü ilk kez Jong Oranje kadrosuna çağrıldığının açıklanmasının ardından.

Bu çağrı ise tamamen sürpriz değildi. Steur, Newcastle’daki ilk aylarında etkileyici bir performans sergiliyor ve Hull maçının ardından da övgü almaya devam ediyor.

Eski Ajaxlı oyuncu hakkında konuşan teknik direktör Matthias Jaissle, “Bu, onun yaşındaki bir oyuncu için normal değil. Gerçekten, gerçekten çok memnunum” dedi.

İngiliz The i Paper gazetesinin muhabiri Mark Douglas da Steur’dan oldukça etkilendi. “Sean Steur’da keyif alınacak çok şey var. Sürekli ileri gidiyor, inisiyatif alıyor ve büyük bir istekle baskı yapıyor. Henüz sadece 18 yaşında ama bu grubun içinde şimdiden bir lider gibi görünüyor.”

Newcastle’ın eski teknik direktörü Steve Stone ise BBC’ye yaptığı açıklamada, “Steur’un ne kadar iyi olduğundan biraz bahsedebilir miyiz? O daha 18 yaşında ve Premier League’de büyük bir maçta oynuyor. Şu ana kadar harikaydı” ifadelerini kullandı.

X’te de övgü dolu yorumlar yapan birçok taraftar var. Bunlardan biri, “Mutlak bir yıldıza dönüşecek” diye yazdı. Bir başkası “Bu çocuğun zirveye doğru gittiğini şimdiden görebiliyorsunuz” derken, bir diğeri ise ona “Wonderboy” dedi.