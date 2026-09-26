İngiliz medyası: 'Tarihi kararın ardından Manchester City Premier League'den düşürüldü'

Manchester City’nin, Premier League’in mali kurallarına ilişkin uzun soluklu davada perşembe günü çıkan kararın ardından benzeri görülmemiş sertlikte darbe alacağına dair inanç, saygın İngiliz medyasında hakim. İngiliz devi, bağımsız komisyon tarafından 115 suçlamanın 114’ünde suçlu bulundu. The Telegraph’a göre artık tablo net: Gazete manşetini “Manchester City’ye küme düşürme” sözleriyle attı.

Dava, 2008 ile 2018 yılları arasındaki dönemdeki mali ihlal iddiaları etrafında dönüyor. City, 2024’ten bu yana süren hukuk mücadelesi boyunca masumiyetine dair ‘çürütülemez kanıtlara’ sahip olduğunu savundu, ancak The Telegraph’a göre bağımsız komisyon bu savunmayı tamamen çökertti. Gazete, bunu ‘İngiliz futbol tarihindeki belki de en sarsıcı hukuki karar’ olarak nitelendiriyor.

The Telegraph olağanüstü bir ihlalin olağanüstü bir yaptırımla cezalandırılması gerektiğini savunuyor. Baş spor yazarı Oliver Brown, “Manchester City için rahatsız edici gerçek artık yumuşatılamaz” diye yazarken, birden fazla ligde küme düşürmeyi ‘uygun bir başlangıç noktası’ olarak tanımlıyor. Brown’a göre City’nin söz konusu dönemde kazandığı yirmi büyük kupanın tamamının yanına artık sembolik bir yıldız işareti konulmuş durumda.

Gazeteye göre mesele bununla da sınırlı değil; o dönemde kazanılan yedi Premier League şampiyonluğu da tartışmaya açılmalı. The Telegraph bu noktada, ömür boyu men cezası aldıktan sonra Fransa Bisiklet Turu’ndaki yedi genel klasman zaferinin tamamını kaybeden Lance Armstrong ile kıyaslama yapıyor. City’nin şampiyonluklarına dair yıkıcı değerlendirme ise şöyle: “Bu başarılar bugün öylesine lekelenmiş durumda ki fiilen artık önemsiz hale geldiler.”

Bu şampiyonlukların silinmesi, İngiliz futbolunun tarih kitapları açısından devasa sonuçlar doğurabilir. Manchester United, 2012 ve 2018’de City’nin arkasında kalmıştı; Liverpool ise 2014, 2019 ve 2022’de ikinci olmuştu. Ancak The Telegraph, ilgili şampiyonlukların hiç yeniden dağıtılmaması ihtimalinden de söz ediyor. Gazete bu konuda, Calciopoli skandalının ardından 2005 Serie A şampiyonluğunun boş bırakıldığı İtalya örneğine işaret ediyor.

Eski City teknik direktörü Pep Guardiola’nın geçmişte yaptığı bir açıklama da kararla birlikte yeniden anlam kazandı. Başarılı teknik adam, Kasım 2023’te olası sonuçlar hakkında, “Geleceğimi Premier League’de mi yoksa League One’da mı oynadığımıza göre belirlemeyeceğim” demişti. The Telegraph ise ince bir göndermeyle Guardiola’nın artık Barcelona’ya döndüğünü hatırlatıyor ve üçüncü seviyede oynamanın, günün sonunda City’nin daha küçük sorunlarından biri olabileceğini öne sürüyor.

Diğer Premier League kulüpleri de şimdiden kararın sonuçlarını değerlendirmeye başladı. The Times’a göre çeşitli kulüpler, örneğin City’nin performansları nedeniyle Şampiyonlar Ligi gelirlerinden ya da sponsorluk primlerinden mahrum kaldıkları gerekçesiyle tazminat hakkına sahip olup olmadıklarını incelemek için daha önce önde gelen avukatlarla çalıştı. Bu nedenle birden fazla İngiliz kulübünün ortak tazminat davası açması da ihtimaller arasında yer alıyor.

City’nin karara itiraz etmesi bekleniyor; bu da hukuk savaşının şimdilik kesin olarak sona ermediği anlamına geliyor. Yine de kararın ardından İngiltere’deki genel hava benzeri görülmemiş ölçüde sert: Puan silmenin bile küme düşmeye yol açabileceği bir tabloda, artık Premier League’den çıkarılma ve birden fazla lig aşağı düşme ihtimali açıkça konuşuluyor.

The Telegraph durumu anlamlı bir şekilde şöyle özetliyor: “Gerçekten benzeri görülmemiş bir zemindeyiz ve bu da benzeri görülmemiş bir cezayı gerektiriyor.”