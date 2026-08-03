İngiliz basını, Liverpool’un pazar öğleden sonra Leeds United’a karşı oynadığı hazırlık maçındaki performansından etkilendi. Ancak gazeteler, The Reds cephesinde iki konuda büyük endişe taşıyor.

Liverpool, sezonun üçüncü hazırlık maçına son derece istekli başladı. Andoni Iraola’nın ekibi, ilk yarıda Luke Chambers ve Florian Wirtz’in golleri sayesinde rahat şekilde 2-0 öne geçti.

Devre arasında Iraola çok sayıda oyuncu değişikliği yaptı ve bu durum Liverpool kadrosuna hiç yaramadı. İkinci yarıda Leeds, ev sahibi ekibin üzerinden adeta geçti. Maçın sonucu: 2-4.

Daily Mail, ilk yarıdan etkilenmiş olsa da Liverpool’a sert yüklendi. “Liverpool diri ve dinamiktı. Bu, Iraola’nın oynatmak istediği tarzın tam karşılığıydı. Çok fazla hız ve yoğunluk vardı ama ikinci yarıda her şey çöktü.”

“Gerçekten hâlâ yapılacak çok iş var. Özellikle duran toplarda savunma yapmak gerçekten çok kötüydü” diyerek noktaladı medya kuruluşu.

Sky Sports da Liverpool’un uzun taç atışları ve kornerlerde savunmada tamamen dağıldığını gördü ve ayrıca devre arasından sonra Liverpool’a pahalıya patlayan son derece dar kadroya dikkat çekti. “Harika başladılar ama ikinci yarıda işler tamamen raydan çıktı. Iraola’nın yapması gereken daha çok iş var.”

The Athletic, geçen sezonun yıldız transferleri Alexander Isak ile Wirtz’in iyi oynadığını gördü ancak özellikle savunma hattındaki kadroya da dikkat çekti. “Stoperde ve sağ bekte kadro gerçekten çok dar. Her şeyin bu şekilde çökmesi, daha ne kadar çok şeye ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Duran topları savunma konusunda da pek bir ilerleme yok.”