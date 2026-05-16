İngiliz medyası, Mohamed Salah'ın Arne Slot'a yönelttiği acımasız eleştiriye büyük ilgi gösterdi

Cuma akşamı Arne Slot, Liverpool ile bu sezon tüm turnuvalarda 19. mağlubiyetini aldı (Aston Villa'ya 4-2 yenildi). Salah, dikkat çeken bir açıklamada Slot için son derece incitici sözler sarf etti. Bu konu İngiliz medyasında gündem oldu.

The Guardian, Salah'ın sert bir çıkış yaptığını belirtiyor. "Kendini tutmadı. Yorumları, eski teknik direktör Jürgen Klopp'un oyun stiline açık bir gönderme de dahil olmak üzere, genel olarak Slot'a yönelik bir eleştiri olarak algılanacaktır."

BBC Sport, Mısırlı oyuncunun açıklamasını “yıkıcı bir yargı” olarak değerlendiriyor. Ayrıca, yayın organı Liverpool’daki takım arkadaşlarının da Salah’a destek verdiğini belirtiyor. “Curtis Jones ve Hugo Ekitiké gibi oyuncuların gönderisinin altındaki yorumlara ve diğer Liverpool takım arkadaşlarının beğenilerine bakılırsa, bu düşüncede yalnız değil.”

Sky Sports, 33 yaşındaki kanat oyuncusunun bu sezon ikinci kez sert bir açıklama yaptığını belirtiyor. “Liverpool’un formuna ilişkin yıkıcı bir yargıda bulunan Salah, sosyal medyada yaptığı açıklamada şöyle yazdı: ‘Bu kulübün şüphecilerden inananlara, inananlardan şampiyonlara dönüştüğünü gördüm.’”

“Salah, Klopp’un oyun stiline alaycı bir yorumda bulunurken, Liverpool kahramanı Aston Villa’ya karşı alınan ağır yenilginin ardından Klopp’un ‘heavy metal’ futboluna geri dönülmesi çağrısında bulunuyor,” diye manşet attı GOAL.

Instagram'da sayısız mevcut ve eski Liverpool takım arkadaşı, Salah'ın gönderisini beğeniyor. Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Ekitiké, Jones, Harvey Elliot, Wataru Endo, Roberto Firmino ve Georginio Wijnaldum, bu şekilde Salah'ın sözlerine destek veriyor gibi görünüyor.

Jones da bir açıklama yaptı. “Hayal kırıklığı yaratan bir sezonda gösterdiğiniz sürekli destek için teşekkürler. Bu, bu futbol kulübünden beklenen standartların çok altında.” Yine de The Guardian gibi yayınlar, Xabi Alonso’nun Chelsea’ye transferine çok yakın olması da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle Liverpool’un Hollandalı teknik direktörü elinde tutacağını öngörüyor.