İngiliz medyası, Manchester United'a karşı alınan acı yenilginin ardından Jorrel Hato konusunda hemfikir

Jorrel Hato, Cumartesi akşamı İngiliz basınının övgü dolu sözlerine layık görüldü. Chelsea'nin savunma oyuncusu, Manchester United'a 0-1 yenildikleri maçta başarılı bir performans sergiledi.

Chelsea, Cumartesi akşamı Stamford Bridge'de daha iyi oynayan takımdı, ancak yine de The Red Devils'a yenildi. İlk yarı bitmeden hemen önce Bruno Fernandes, kenardan Matheus Cunha'ya pas attı ve Cunha güzel bir vuruşla golü buldu.

Mağlubiyete rağmen Hato, The Blues'un birkaç parlak noktasından biri olarak görüldü. GOAL'un İngiltere şubesi ona 6 puan verdi. "Sarı kart görmesine rağmen (Hato, Bryan Mbeumo'ya yaptığı zorunlu faulün ardından sarı kart gördü, ed.) birçok önemli müdahale yaptı ve merkezde güven verdi."

Tribuna ve taraftar sitesi The Chelsea Chronicle daha da ileri giderek eski Ajax oyuncusuna performansı için 7 puan verdi. “Bu akşamın Maçın Adamı oydu. Sağlam savunma yaptı ve çok hızlıydı.”

The Sun, Hato'yu Premier League'in en büyük savunma yeteneklerinden biri olarak tanımladı ve The Evening Standard da Hollanda milli takım oyuncusunun performansını övdü.

Hollanda milli takımında 7 kez forma giyen oyuncu, geçtiğimiz milli maç döneminde Ronald Koeman tarafından 13 dakika süre aldı.