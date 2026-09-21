Brian Brobbey, Zeist’e moralli gidiyor. Sunderland forveti, Manchester City karşısında (5-3) hat-trick yaptı ve İngiliz medyasında büyük övgü topladı.

"Hat-trick kahramanı. Üç golü de yakın mesafeden attı ama Hollandalı oyuncu, maç topuyla eve gidecek olmasına rağmen puansız kalmasına fazlasıyla üzülecek", diye yazdı BBC Sport. Britanyalı yayıncı kuruluş, performansı için ona 10 verdi.

The Guardian, yenilgiye rağmen Sunderland’in hücumdaki öne çıkan isimleri olarak çok güçlü forveti ve Enzo Le Fée’yi gösterdi. Özellikle Brobbey’nin ilk golü öne çıkarıldı. "Le Fée, Brobbey’ye attığı son derece isabetli pasla neden maçın öne çıkan isimlerinden biri olduğunu gösterdi. Forvetin ilk kontrolü akıllıcaydı, ardından kalesinden çıkan Gianluigi Donnarumma’yı sağ ayağının dışıyla geçti."

Sky Sports, 24 yaşındaki hücum oyuncusunun mükemmel istatistiklerinin altını çizdi. "Kendi takımı hariç bu hafta sonu herhangi bir Premier League takımından daha yüksek bir beklenen gol değerine tek başına ulaştı." İngiliz medya kuruluşu ayrıca, Brobbey’nin Premier League’de hat-trick yapmasına rağmen sahadan mağlup ayrılan sadece altıncı oyuncu olduğunu yazdı.

The Athletic, "Hat-trick kahramanı Brobbey, City’ye düşünecek çok şey verdi" başlığını attı. "Brobbey’nin hat-trick’i, bu maçtaki etkisinin hikâyesinin yalnızca yarısını anlatıyor. Takım arkadaşlarının hazırladığı atakları sonuçlandırmak için sürekli doğru yerdeydi ama katkısı bunun çok ötesine geçti. Maç boyunca City’ye büyük sorunlar yaşattı."

Ayrıca Brobbey, saygın spor mecrasına göre Manchester City savunmacısı Rúben Dias’a da gözle görülür şekilde zor anlar yaşattı. "Brobbey’ye daha ilk anlarda sert müdahale etmeye çalıştı, bunu çok sık yaptığı gibi. Ama iki kez çok rahat şekilde kenara itildi. Böylece maçın geri kalanı için ton belirlenmiş oldu."

Son olarak The Telegraph, Hollandalının neredeyse durdurulamaz olduğuna hükmetti. "Brobbey, bir saat dolmadan kısa süre önce hat-trick’ini tamamladı; uzun süre neredeyse hiç durdurulamadığı bir öğleden sonra yaşandı. Bundan sonra City, bazı anlarda şanslıydı."