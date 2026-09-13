İngiliz basını, Liverpool'un Fulham ile 0-0 berabere kaldığı hayal kırıklığı yaratan maçın ardından Ryan Gravenberch için sert bir değerlendirmede bulundu. Hollandalı orta saha oyuncusu, cumartesi günü bir saatlik oyunun ardından teknik direktör Andoni Iraola tarafından kenara alındı.

Iraola, Gravenberch'i henüz ilk 11 oyuncusu olarak görmüyor. Eski Ajaxlı oyuncu hafta ortasında Atlético Madrid karşısında sonradan oyuna girmişti ve birkaç gün sonra Fulham ile sahasındaki maçta da Gravenberch yine 90 dakikayı tamamlayamadı.

Liverpool Echo, Fulham karşısındaki performansı için Gravenberch'e 4 verdi. "Nerede koşması gerektiğini pek bilemedi ve takım arkadaşları tarafından sık sık pas geçildi. Üstelik Gravenberch oldukça yavaş göründü. Onun adına endişe verici bir öğleden sonraydı."

The Athletic şu sonuca vardı: "Yeni bir kıvılcım yaratma çabasıyla Iraola, Ryan Gravenberch'e sezonun açılış hafta sonundan bu yana ilk kez ilk 11'de şans verdi. Ancak mart ayında yeni altı yıllık sözleşme imzalayan Hollandalı, Arne Slot döneminin sonlarına doğru kendisini zorlayan kötü gidişattan hâlâ çıkabilmiş değil."

"Gravenberch, basit bir top kaybının ardından başını umutsuzca sallarken özgüvenli görünmüyordu. 31 pasının 24'ünü tamamladı (yüzde 77) ve girdiği yedi ikili mücadelenin dördünü kazandı (yüzde 57)." İngiltere'de forma giyen Hollandalı için yapılan sert değerlendirme böyleydi.

Daily Express de Gravenberch karşısında şaşkına döndü. "2024/25 şampiyonluk sezonundaki seviyesine aslında bir daha hiç tam olarak ulaşamadı ve bu maçta da zaman zaman çok zorlandı. Bu nedenle de bir saatin ardından oyundan alındı."

Gravenberch, bu sezon Premier League'de dört maçta 183 dakika süre aldı. Ayrıca Iraola, Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçında Atlético karşısında ona 21 dakika verdi.