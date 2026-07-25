Joshua Zirkzee, yeni sezon hazırlıklarında Manchester United formasıyla etkileyici bir performans sergiledi. İngiliz basını, golcünün attığı golü “gelmiş geçmiş en güzel sezon öncesi golü” olarak nitelendirdi.

Michael Carrick’in takımı cuma günü Rosenborg ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi ve rakibini 0-5 mağlup etti. Zirkzee, gerçekten de muhteşem olan ikinci golü kaydetti. Hollandalı oyuncu önce bire bir rakibini, ardından da kaleciyi rahatlıkla geçti ve soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

İngiliz basını ayrıca Zirkzee konusunda dikkat çekici bir gelişime de işaret etti: Sürekli olarak orta sahaya kadar çok geriye gelip adeta bir gölge forvet gibi oynadı. Bu da son derece etkili oldu.

Manchester Evening News adına yazan Steven Railston, “Hollandalı oyuncu forvette başladı, ancak kendisini en rahat hissettiği daha derin bölgelere sık sık geldi” ifadelerini kullandı. “Takım arkadaşlarıyla iyi bir uyum yakaladı ve Lacey’nin açılış golünün asistini yaptı, ardından kendisi de harika bir gol attı.”

The Sun, Zirkzee’nin ortaya koyduğu oyunla ilk 11’de kalıcı bir yer edinme şansı yakaladığını düşünüyor. Tabloid gazete, “Sesko’nun yokluğundan faydalandı ve ilk 11’deki yeri için savaşma sözünü tuttu” diye yazdı.

“Sadece Lacey’nin açılış golünün asistini yapmakla kalmadı ve Mbeumo ile müthiş bir uyum sergiledi, aynı zamanda inanılmaz bir solo gole de imza attı; ileri atıldı ve bir çalımla iki savunmacıyı ve kaleciyi geride bıraktı. Orta sahaya kadar derine geldi.”

Buna karşın Manchester Evening News’e göre Zirkzee’nin Manchester United’da kalacağı henüz kesinleşmiş değil. Golcü yine de ayrılabilir, ancak bu durum Benjamin Sesko’nun sakatlığından ne kadar hızlı döneceğine de bağlı.