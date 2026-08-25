İngiliz medyası, Jorrel Hato’nun Xabi Alonso yönetimindeki tamamen yeni rolü konusunda hemfikir

Jorrel Hato yeni pozisyonuna hâlâ alışmak zorunda, ancak pazartesi akşamı Fulham karşısında alınan 2-3’lük galibiyetin ardından İngiliz medyasına göre görevini iyi yaptı. Hollanda Milli Takımı oyuncusu, Xabi Alonso’nun sisteminde sol kanat beki olarak maça başladı.

Alonso, geçen sezon Real Madrid tarafından görevden alınmasının ardından yazın başından bu yana Chelsea’nin teknik direktörü. İspanyol çalıştırıcı, Londra ekibini kendi oyun anlayışına göre şekillendirdi.

Chelsea, Craven Cottage’ta sahaya 1-5-2-2-1 dizilişiyle çıktı. Hato da bu düzende savunmanın sol tarafında ileri çıkan isimdi.

The Blues, João Pedro, Morgan Rogers ve Cole Palmer’ın golleriyle maçı kazanmayı başardı, ancak kaleci Roberto Sánchez’in hataları nedeniyle karşılaşma yine de heyecanlı geçti.

Hato maça ilk 11’de başladı ve 65 dakika sonra oyundan alındı. Yerine, bu yaz Rayo Vallecano’dan gelen Pep Chavarria girdi.

Hato daha önce hiç sol kanat beki olarak oynamamış olmasına rağmen tüm gazetelerden geçer not aldı. BBC, “Alışık olmadığı bir kanat bek rolünde oynadı, maçın başlarında umut verici bir dripling yaptı ve iyi uyum sağladı” ifadelerini kullandı. Kanal, ona 6 verdi.

The Independent, Hato’nun performansı konusunda daha da coşkuluydu. “Hızlı çıkışlarla dikkat çekici şekilde ileri çıktı (bunlardan biri neredeyse dördüncü golde bir asiste yol açıyordu). Savunmada zaman zaman biraz tedirgindi, ancak yine de gayet düzgün bir performans: 7.”

Football London ve The Standard ise Ajax’ın eski oyuncusuna 6 verdi. İlk kaynak, “Hollandalı oyuncu, sol bekten topla mümkün olduğunca sık ileri çıktı. Çok öne çıkan bir performans değildi, ancak iyi mücadele etti” değerlendirmesinde bulundu.