Jordan Henderson, Chelsea formasıyla resmi ilk maçında oldukça zorlu anlar yaşadı. Ajax’ın eski orta sahası, cuma akşamı eski kulübü Brentford’a karşı ilk 11’de başladı ancak acı verici 3-0’lık yenilgiyi engelleyemedi. İngiliz basını, maçın ardından 36 yaşındaki orta saha oyuncusuna karşı oldukça sertti.

Henderson, Dünya Kupası sırasında yaşadığı bilek sakatlığını atlattı ve teknik direktör Xabi Alonso’dan Chelsea kariyerindeki ilk 11 fırsatını aldı. Orta saha oyuncusu, ikili bloğun en savunmacı ismi olarak görev yaptı ve geçen sezon sözleşmeli oyuncusu olduğu Brentford’un taraftarları tarafından neredeyse her topla buluşmasında ıslıklandı.

Evening Standard’a göre Henderson, Chelsea’nin oyununu hızlandırmakta neredeyse hiç başarılı olamadı. Gazete, "Her şey fazlasıyla ağır aksaktı" diye yazdı. Henderson’ın ön libero olarak dengeyi sağlaması gerekiyordu ancak medya kuruluşuna göre paslarında net biçimde keskinlik ve derinlik eksikti. Bu da ona 10 üzerinden 4 puan getirdi.

The Sun da Henderson’a 4 verdi. Gazete, tecrübeli oyuncunun birkaç basit kombinasyona girdiğini gördü ancak paslarının çok sık yana ya da geriye gittiğini belirtti. Üstelik duran topları da ikna edici değildi.

Özellikle Brentford’un ikinci golünde hata yaptı. Henderson top kaybı yaşadı, ardından Mikkel Damsgaard Kevin Schade’yi derinlemesine pasla kaçırdı. Kaleci Emiliano Martínez onun vuruşunu kurtarmayı başarsa da Igor Thiago fırsatçılığını gösterdi ve dönen topu ağlara gönderdi. The Sun’a göre Henderson bu nedenle belirleyici 2-0’da açık biçimde sorumluydu.

Brentford tribünleri bu anın keyfini gözle görülür şekilde çıkardı ve doğrudan kulübün eski oyuncusuna yöneldi. Tribünlerden "Jordan, Jordan, skor kaç?" sesleri yükseldi.

Ayrıca eski Ajaxlı Jorrel Hato’nun maç boyunca yedek kulübesinde kalması da dikkat çekti.