Cody Gakpo ve Alexander Isak, Liverpool'un Ipswich Town'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından İngiliz medyasını adeta büyüledi. İsveçli oyuncu iki golü de atarken, Gakpo iki kez asist yaptı ve böylece Liverpool'un onun Manchester City'ye transferinin gerçekleşmemiş olmasından neden memnun olması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Gakpo'nun hâlâ Anfield'da forma giyiyor olması, birkaç gün önce hiç de kesin değildi. 27 yaşındaki Hollanda milli futbolcu, kafasında çoktan Manchester City oyuncusu olmuştu, ancak bonuslar dahil yaklaşık 100 milyon euroluk transfer son anda Liverpool'un geri adım atmasıyla suya düştü. Algemeen Dagblad'a göre Gakpo, yaz boyunca kendisine defalarca gidebileceğinin, ardından ise gidemeyeceğinin söylenmesinin ardından yaşanan süreç nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğradı ve öfkelendi.

Cuma akşamı ise Gakpo'nun Ipswich karşısında Isak'a yaptığı iki mükemmel asistte bundan eser yoktu. The Daily Mail, İsveçli santrforun performansını manşetine taşıdı ve “Büyük İskender” başlığını attı. Gazete, Bradley Barcola'yı kastederek “Liverpool, ilk yarıda Portman Road'da o kadar büyüleyici derecede etkileyiciydi ki en büyük transferinin yedek kulübesinde ısındığını neredeyse unutuyordunuz” diye yazdı.

Paris Saint-Germain'den 144 milyon euro karşılığında alınan hücum oyuncusu, kenardan Isak ve Gakpo'nun Ipswich'e nasıl zarar verdiğini izledi. “Alexander Isak, ilk dokuz dakikada attığı iki golle öne çıktı. Gakpo ve Munoz'dan oluşan hücum hattı, Ipswich'e her türlü sorunu yaşattı.”

The Daily Mail, Gakpo için de övgü dolu sözler kullandı. “Liverpool'un hücumu korkutucu. Gakpo yeniden doğmuş gibiydi. Çimenler öbür tarafta her zaman daha yeşil değildir ve Gakpo artık herkesin olabileceğini bildiği o Uçan Hollandalı'ya yeniden benziyor” denildi.

BBC ise ağırlıklı olarak, Anfield'daki ilk on iki ayında sık sık sakatlık yaşayan Isak'a odaklandı. Britanyalı yayın kuruluşu, “Liverpool kariyerini gerçekten rayına oturtmak için Portman Road'un tanıdık ortamından faydalandı” diye yazarken, Isak'ın Suffolk'a bir önceki ziyaretinde Newcastle United formasıyla 4-0'lık galibiyette hat-trick yaptığını hatırlattı.

BBC'ye göre Isak ayrıca Gakpo'da ideal hücum partnerini de buldu. “Gakpo mükemmel partner gibi görünüyor. Hollandalı oyuncu, Etihad Stadium'a gerçekleşmeyen transferinin izlerini artık taşımıyor gibiydi ve eski Newcastle United santrforuna yaptığı iki asistle sezona etkileyici başlangıcını sürdürdü.”

The Sun ise bir adım daha ileri giderek, Gakpo'nun transferinin bozulmasıyla Liverpool'un dev bir hatadan kurtulduğunu öne sürdü. Bulvar gazetesi, kulübün Hollanda milli futbolcuyu satmaya hazır olmasının anlaşılmaz olduğunu vurgulayarak, “Liverpool, transfer piyasasında akılalmaz bir blunderi yanlışlıkla önlemeyi başardı; bu hata şüphesiz daha sonra peşlerini bırakmayacaktı” diye yazdı.