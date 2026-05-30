Arne Slot'un Liverpool'dan kovulması İngiltere'de büyük yankı uyandırdı. Teknik direktör, ilk sezonunda kulüple şampiyonluğa ulaşmış olmasına rağmen, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Cumartesi günü görevinden alındı.

BBC, Slot'un kovulacağını hiç beklemediğini bildirdi. "Cumartesi sabahı Liverpool yönetimi tarafından kovulacağı bildirildiğinde, bu Slot için bir şok oldu" diye yazıyor yayıncı.

Sky Sports'a göre Liverpool, bu kendi kararından hiç de memnun değildi. Spor kanalı, "İnsani açıdan, bir teknik direktörün Premier League'i kazandıktan bir yıl sonra kovulması adil gelmiyor" diyor. "Görünüşe göre bu karar, özellikle oyun tarzı gibi futbolla ilgili nedenlerden dolayı alınmış."

The Athletic, taraftarların Slot'un kovulmasında önemli bir rol oynadığını düşünüyor. “Liverpool yönetimi tüm sezon boyunca teknik direktörü destekledi, ancak taraftarlar arasındaki hoşnutsuzluk, yeni sezona Slot ile başlamayı büyük bir risk haline getirdi.”

The Guardian, Slot'un çalışma tarzının eleştirilerin odağında olduğunu belirtiyor. “Daha fazla kargaşayı önlemek için ayrılık kaçınılmazdı. Liverpool'un oyun stili, Premier League'deki gelişmelere daha iyi uyum sağlamalı.”

Gazeteye göre, Andoni Iraola, Slot'un en olası halefi. İspanyol teknik direktör, 2023 yılında şu anda Liverpool'da teknik direktörlük görevini yürüten Richard Hughes tarafından AFC Bournemouth'a getirilmişti.

BBC, Sky Sports ve The Athletic de Iraola'nın Liverpool'un yeni teknik direktörü olmak için en önemli aday olduğunu bildiriyor. Transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, Liverpool ve Iraola arasındaki sözleşme görüşmeleri hatta oldukça ileri bir aşamada.