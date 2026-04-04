İngiliz medyası acımasız davranıyor ve Man City - Liverpool maçının ardından iki Hollandalıyı yerden yere vuruyor

Liverpool, Cumartesi günü FA Cup çeyrek finalinde Manchester City karşısında ağır bir yenilgiye uğradı. Etihad Stadyumu'nda Pep Guardiola'nın takımı 4-0'lık bir galibiyet elde ederken, Erling Haaland'ın attığı hat-trick maçın en dikkat çekici anı oldu. Özellikle Virgil van Dijk ve teknik direktör Arne Slot, İngiliz medyasında sert eleştirilerin hedefi oldu.

GOAL en sert eleştirileri yapan yayın organı oldu ve Virgil van Dijk'a şok edici bir 2 puan verdi. "Tembel faulü penaltıya yol açtı ve diğer gollerde de her seferinde geride kaldı. Eskiden olduğu oyuncunun sadece bir gölgesi," diye yazdı yayın organı. Arne Slot da 3 puanla sert bir eleştiri alıyor: “Sistemi bir süre işe yaradı, ancak takımının aksilikler karşısındaki tepkisi onun sorumluluğunda.”

Liverpool.com, Van Dijk'a 5 puan vererek biraz daha yumuşak davranıyor, ancak yine de eleştirel. "Birkaç iyi müdahale yaptı, ancak O'Reilly'yi düşürerek bir penaltıya neden oldu. Ondan bu tür anları nadiren görürsünüz, ancak bu Liverpool'a pahalıya mal oldu," deniyor.

Ayrıca, 3-0'lık skorda Van Dijk'ın dramatik bir anına özellikle dikkat çekiliyor: “Semenyo arkadan geldi ve Van Dijk yeterince dikkatli görünmüyordu.”

Slot da Liverpool.com tarafından dolaylı olarak eleştiriliyor; site, savunmanın “gerekli seviyenin yanından bile geçmediğini” belirtiyor. Medyaya göre takım “parçalandı” ve maçı kısa sürede tamamen kaybetti.

Daily Express daha sert bir tavır sergiliyor ve Van Dijk'e 4 puan veriyor. “Beceriksizce bir penaltı verdi ve Haaland'ın hat-trick yapmasına izin verdi. Kaptan için berbat bir öğleden sonra,” diyor.

This Is Anfield de eleştirilere katılıyor ve Van Dijk’e 4 puan veriyor. “Liverpool’un maçta iyi bir performans sergilediği bir anda penaltı sırasında çok beceriksizdi. Bundan sonra bir daha toparlanamadı.”

Slot da burada 4 puan aldı: “Planı ilk golün atılmasına kadar işe yaradı, ancak takımının bu talihsizliğe bu kadar kötü tepki vermesi nihayetinde onun sorumluluğundadır.”