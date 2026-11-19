İngiliz futbolunda daha önce eşi görülmemiş bir adımla Premier Lig kulüpleri hukuki mücadeleye bizzat dahil olma kararı aldı. Mesaj net: Yönetim kurulunu Manchester City'nin sponsorları karşısında yalnız bırakmayacağız.

Reklam

İngiliz kulüpleri, Manchester City'nin sponsorlarının Premier Lig Yönetim Kurulu üyelerine şahsen dava açmaya karar vermesi halinde kurulun hukuki masraflarını karşılamayı kabul etti.

Londra toplantısında emsalsiz karar

Premier Lig kulüpleri, Manchester City'nin sponsorlarının yönetim kuruluna karşı yasal yollara başvurması durumunda kurulun masraflarını üstlenecek.

Kulüp sahipleri ve üst düzey yöneticilerin katıldığı, Eylül ayında City aleyhine verilen kararın ardından yapılan ilk toplantı olan perşembe günkü Londra toplantısında oylama gerçekleştirildi. Sonuçtan haberdar olan ve kamuoyuna açıklama yapma yetkileri bulunmadığı için isimlerinin gizli tutulması şartıyla konuşan kaynakların "The Athletic"e doğruladığına göre, kulüplerden biri karara karşı çıktı.

Bu karar uyarınca Premier Lig CEO'su Richard Masters, aleyhine dava açılması halinde maddi olarak güvence altına alınacak.

Reklam Reklam

Karar, yönetim kurulunun diğer dört üyesini de kapsıyor: Kurul Başkanı Alison Brittain ile icracı olmayan üç üye Mai Fyfield, Dharmash Mistry ve Matthew Ryder.

Related Topics

Londra'nın merkezindeki Savoy Oteli'nde düzenlenen toplantı bu maddenin oylanmasıyla başladı. Kaynaklar, kulüplerden birinin itirazına rağmen konu üzerindeki tartışmanın sınırlı kaldığını, toplantı boyunca Manchester City'nin ya da sponsorlarının adının açıkça anılmadığını aktardı.

Kaynaklara göre amaç, Premier Lig Yönetim Kurulu'nun işlerini yürütmesini ve kulüplerin ve ligin çıkarına olan kararları kayırma ya da ayrımcılık yapmadan almasını güvence altına almak. Ancak dikkat çekici olan, perşembe günü her kulübün katkısı için bir üst sınır belirlenmemiş olması.

Reklam

City'nin sponsorlarından dava tehdidi

Kulübün uzun süredir forma sponsoru ve stadyum isim hakları ortağı olan Etihad Airways, bağımsız bir komisyonun Manchester City'yi 2009 ile 2018 yılları arasında finansal kuralları ihlal etmekle ilgili 100'den fazla suçlamadan suçlu bulmasının ardından Eylül ayında yasal işlem başlatmayı değerlendirdiğini açıklamıştı.

Manchester City'nin, sahibi Abu Dhabi United Group'tan gelen sermaye katkılarını ve yatırımlarını gizlemek amacıyla "uydurulan" "sahte" sözleşme ve anlaşmalar gibi "gizli finansman" yöntemleriyle gelirlerini yapay olarak şişirdiği ve maliyetlerini düşürdüğü ileri sürülmüştü.

Reklam

Komisyon, "Kulübün davranışının, Premier Lig kurallarını dolanma niyetini açıkça ortaya koyduğu" sonucuna vardı. Premier Lig'in yaptığı açıklamada ise Masters, Manchester City'nin "yaklaşık on yıl boyunca" "kuralları sistematik biçimde ihlal ettiğini" söyledi.

Karara tepki gösteren Etihad Airways, The Athletic'e yaptığı açıklamada "Havayolu şirketinin herhangi bir uygunsuz ticari düzenlemeye karıştığına işaret eden her türlü çıkarımı, sonucu ya da imayı kesinlikle reddettiğini" bildirdi.

Reklam

Şirket ayrıca "Konunun kamuoyuna duyurulma biçiminden derin endişe duyduğunu" ve "Açıklık ve şeffaflık eksikliğinin, bilgilerin seçici biçimde paylaşılmasıyla birlikte, yayımlanan kararda adı geçmemesine rağmen Etihad Airways üzerinde zararlı etkiler bıraktığını" ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Etihad Airways, çıkarlarını korumak için mevcut hukuki seçenekler ve yollar konusunda yetkin hukuk danışmanlarına başvuracaktır."

Reklam

Manchester City'nin bir diğer sponsoru olan Etisalat'ın sözcüsü de 16 Kasım'da Londra merkezli The Times gazetesine yaptığı açıklamada şirketin benzer bir adım atma niyetinde olduğunu ortaya koyarak şunları söyledi: "Emirates Telecommunications (Etisalat), Premier Lig tarafından Etisalat'a ilişkin yayımlanan bulguları tamamen asılsız ve karalayıcı olarak değerlendirmektedir."

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Etisalat, bu konuda haklarına ve mevcut yasal başvuru yollarına ilişkin tüm seçenekleri ciddi şekilde değerlendirmektedir."

Reklam

City itiraz etti, ironik durum tartışma yarattı

Manchester City, küme düşmesine yol açabilecek karara itiraz etti. Bulgulara şiddetle karşı çıkan kulüp masum olduğunu savunurken süreç halen devam ediyor.

İşin ironik yanı, Manchester City'nin Premier Lig kulüplerinden biri olması ve sponsorlarının Masters ile yönetim kurulunun diğer üyelerine dava açmaya karar vermesi halinde, kulübün de bu masrafların karşılanmasına katkıda bulunmak zorunda kalacak olması.

Reklam

Toplantının bir diğer bölümünde Hakem Şefi Howard Webb hakemlik konusunda güncel bilgiler sundu. Toplantının bir kısmı da İngiliz Futbol Ligi (EFL) ile yapılacak anlaşmaya dair süren görüşmelere ayrıldı, ancak bu konuda oylama yapılmadı.