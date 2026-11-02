Barcelona, savunma hattını devre arasında takviye etme arayışıyla kış transfer dönemine erken bir başlangıç yaptı; sezonun ikinci yarısında takıma ek çözümler sunacak bir transferin peşine düştü. Zira Hansi Flick ve sportif yönetim, bir stoper ya da birden fazla mevkide oynayabilen çok yönlü bir savunmacıyla anlaşmak istiyor.

Ancak bu adımın tamamlanması öncelikle kadrodaki bir oyuncunun ayrılığına bağlı olabilir; zira kulüp, Alejandro Baldé'yi takımdan ayrılması muhtemel isimler arasına koydu.

İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığına göre Barcelona, Flick yönetiminde rolü geri plana düşen ve takımı vuran sakatlıkları daha fazla forma şansı elde etmek için değerlendiremeyen sol bekin önümüzdeki ocak ayında ayrılmasına karşı değil.

Baldé, geçen yaz kulüpten ayrılmaya yakındı ancak yerini yeniden kazanma umuduyla kalmayı tercih etti; ilk on birden uzak kalmaya devam etmesiyle birlikte ayrılık ihtimalleri arttı.

Barcelona, oyuncunun bonservisiyle satılması fikrine sıcak bakıyor ve oyuncunun yaşının küçüklüğü ile sol bek mevkisine transfer piyasasındaki talebe dayanarak en az 40 milyon euro karşılık almayı hedefliyor.

Kulüp ayrıca oyuncunun menajeri Jorge Mendes'e, kalıcı transferin öncelikli tercihi olduğunu, kiralamayı ise ancak kiralayan kulübü sezon sonunda oyuncuyu satın almaya zorunlu kılan bir madde içermesi halinde kabul edebileceğini iletti.

Mendes şu anda müvekkili için transfer fırsatlarını araştırıyor; İtalya, İngiltere ve Almanya'daki kulüplerle temaslar kurdu ancak ilgi şimdiye dek resmi tekliflere dönüşmedi.

Barcelona, Baldé'nin ayrılığa onay vermesini bekliyor; zira oyuncunun durumunun erkenden netleşmesinin müzakereleri hızlandıracağına ve kış transfer döneminde planlarını berraklaştıracağına inanıyor.

İtalya'da oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında Juventus ve Roma öne çıktı; ancak engel, iki kulübün girişimlerinin kiralama ekseninde dönmesi ve Barcelona'nın istediği bedelle kalıcı bir satın alma teklifi sunmaya açık bir istek göstermemeleri. Ayrıca Baldé'nin maaşı da İtalyan kulüpler için bir yük oluşturabilir.

Buna karşılık İngiliz kulüpler, Barcelona'nın maddi taleplerini karşılamaya daha muktedir görünüyor; zira Manchester United ve Chelsea oyuncunun durumuna ilgi gösterdi.

United, Luke Shaw ve Patrick Dorgu'nun yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle sol bek mevkisindeki sıkıntılara çözüm ararken; Chelsea, bu mevkide yaşanan değişikliklerin ardından sol kanadı takviye etmeyi değerlendiriyor.

Barcelona, Baldé transferinin yeni bir savunmacıyla anlaşmaya yönelmek için gereken mali kaynakları sağlamasını, böylece Flick'e savunma hattında daha geniş seçenekler sunmasını ve kulübün Jules Koundé'nin savunma projesinde kalıcılığını güvence altına almasına yardımcı olmasını umuyor.