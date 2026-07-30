Endonezya Futbol Federasyonu Başkanı Erick Thohir, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nın ticari haklarından milyarlarca dolarlık bir payın satılmasına yönelik tartışmalı planına destek verme konusundaki kararlılığını, giderek büyüyen küresel muhalefete rağmen açıkladı.

Birinci Lig'de mücadele eden İngiliz kulübü Oxford United'ın da sahibi olan Thohir, "Sky News" ağına yaptığı açıklamalarda, değeri 20 milyar dolar olarak tahmin edilen "FIFA Forward Enterprise" şirketinin kurulmasında ilerlenmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun ülkesinde futbolun gelişimi için gerekli finansmanı sağlayacağını ifade etti.

Thohir şöyle konuştu: "Endonezya futbolu son üç yılda köklü bir dönüşüm geçirdi, gözle görülür şekilde gelişti. Milli takımın sıralaması 174. sıradan 118. sıraya yükseldi ve bu gelişimi sürdürmek için finansmana ihtiyacımız var."

Thohir geçen yıl Infantino ile başkent Cakarta'da bir FIFA merkezi kurulmasına yönelik bir anlaşma imzalamış, bu adımı o dönemde "Güneydoğu Asya ve Doğu Asya'da futbolun geleceği için tarihi bir gün" olarak nitelendirmişti.

Analizler, Infantino'nun savunduğu, Dünya Kupası'nın 48 takımdan 64 takıma çıkarılması fikrinin, mevcut sıralamasına dayanarak Endonezya'ya Dünya Kupası'na katılma şansı verebileceğine işaret ediyor.

FIFA'nın dünyanın en popüler oyununun mücevherlerini bir avuç nüfuzlu yatırımcıya teslim ettiği yönündeki suçlamalara yanıt olarak Endonezya Federasyonu Başkanı, birçok ulusal federasyonun kendi yerel liglerinde ve müsabakalarında zaten benzer ticari adımlar attığını belirtti.

Endonezya'nın bu tutumu, projenin hafta başında açıklanmasından bu yana Infantino'ya halk desteğinin neredeyse hiç kalmadığı bir dönemde geliyor. Çek Federasyonu Başkanı David Trunda, ona destek verme isteğini gösteren az sayıdaki isimden biri olmuştu; ancak açıklamaları, ülkesindeki yerel futbol camiasında geniş çaplı eleştirilere yol açtı.