Chelsea, 2024/25 sezonunda Premier Lig tarihindeki en büyük zararı kaydetti; kulüp bunu Çarşamba günü resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. Londralı kulüp, tam 262 milyon sterlinlik bir zarar açıkladı. Bu rakam, 300 milyon avronun biraz üzerinde bir tutara denk geliyor.

Bu rakam, önceki rekoru büyük ölçüde kırdı. 2011 yılında Manchester City, 197,5 milyon sterlinlik bir zarar açıklamıştı; bu rakam 226 milyon avroya denk geliyor. Chelsea'nin zararı ise yaklaşık 75 milyon avro.

Kulüp tarihindeki en yüksek ikinci ciroya rağmen devasa bir mali kayıp yaşandı. The Blues, 490,9 milyon sterlin (563 milyon euro) gelir elde etti.

BlueCo'nun devralınmasından bu yana Chelsea, transfer piyasasında 1 milyar avrodan fazla harcadı. Enzo Fernández ve Moisés Caicedo'nun transferleri kulübe sırasıyla 121 ve 116 milyon avroya mal oldu.

Ayrıca Wesley Fofana (80 milyon) ve Mykhaylo Mudryk (70 milyon) transferleri için de 150 milyon euro ödendi. Üstelik Chelsea, on milyonlarca euroya transfer edilen genç yeteneklere uzun süreli sözleşmeler imzaladı.

Finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 31 milyon avroluk bir UEFA cezası da 2024/25 mali yılında kesildi. Chelsea, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek milyonları kaçırmaktan da endişe etmek zorunda.

Şu anda teknik direktör Liam Rosenior tarafından yönetilen takım, Premier Lig'de altıncı sırada yer alıyor. Yıl sonunda bu sıralama, milyarlarca avroluk turnuvaya katılma hakkı vermeyecek.