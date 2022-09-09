İngiliz kraliyet ailesi ve futbol: Kral, Prens Harry, Prens William ve merhum Kraliçe Elizabeth hangi futbol kulüplerini destekliyor?

Kraliyet Ailesi üyelerinin ismi zaman zaman bazı İngiliz kulüpleriyle anıldı. Peki gerçekten hangi takımı destekliyorlar?

Kral Charles III, Prens William ve Prens Harry, bazı oyuncuların ve antrenörlerin takım seçimlerini bile etkilediğine dair söylentilerle anıldı.

Bazı kraliyet üyeleri gönüllerindeki takımları açıkladı, bazıları sessiz kaldı.

Arsenal, Chelsea ve West Ham, İngiliz Kraliyet Ailesi ile en çok anılan kulüplerdi. Dün akşam Kraliçe II. Elizabeth'in hayata gözlerini yummasıyla birlikte İngiliz futbol dünyası sosyal medya hesaplarını kararttı ve taziye mesajları yayınladı.

Kraliyet ailesi ve futbol yeniden gündeme geldi.

GOAL Türkiye, İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinin taraftarı olduğu düşünülen takımları ve kraliyet üyeleriyle ilişkilerine göz attı...

Kral III. Charles, hangi futbol kulübünü destekliyor?

2012 yılında, Kral III. Charles'ın, İngiltere'nin Lancashire bölgesine yaptığı hayır işlerinden sonra bir Burnley destekçisi olduğu ortaya çıktı.

Kulübü neden desteklediği sorulduğunda, "Burnley çok zorlu zamanlardan geçti ve dünyanın bu bölgesinde yenilenmenin ve özgüveni artırmanın yollarını bulmaya çalışıyorum" dedi.

Charles'a daha sonrasında, Burnley tarafından sezonluk VIP bilet verildi.

Prens Williams hangi kulübü destekliyor?

Cambridge Dükü Prens Williams, büyük ihtimalle kraliyet ailesinde futbolla en çok ilişkilendirilen üyelerden biri.

Bir Aston Villa taraftarı olan Prens Williams, küçüklüğünden beri birçok Aston Villa maçına katıldı.

2006 yılında, Prens William da FA başkanı oldu ve düzenli olarak halen İngiltere oyunlarına ve FA Cup finallerine katılıyor.

Buna ek olarak, İngiltere milli takımıyla bağlantıları olan St George's Park milli futbol merkezini açtı ve Buckingham Sarayı'nda bir futbol maçını organize edip ev sahipliği yaptı.

Prens Harry hangi kulübü destekliyor?

Prens Harry, İngiltere maçlarında veya kupa finallerinde görüldü ancak belirli bir kulübe bağlılığı konusunda sessiz kaldı. Bununla birlikte, birkaç yıl önce Wellington'daki Yeni Zelanda hükümet evinde yerel çocuklarla bir hayır işi yaparken "Kraliyet Ailesinin çoğunun Arsenal taraftarı" olduğunu duyurdu.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın evliliği, Manchester United ve Chelsea arasında yapılan FA Kupası finaliyle aynı gün yapıldı.

Evlilik, halkın maçı izleyebilmesi için maçın saatine uygun olarak birkaç saat ertelendi.

Kate Middleton, hangi kulübü destekliyor?

Cambridge düşesi Kate Middleton'ın da eşi Prens Williams gibi bir Aston Villa taraftarı olduğunu düşünebilirsiniz ancak kendisi bir Chelsea taraftarı.

Katıldığı bir etkinlikte Chelsea taraftarı olduğunu açıklayan düşes ile etkinlikte çocuklardan biri arasında "Ona beşlik çaktım çünkü o da Chelsea taraftarı ben de Chelsea taraftarıyım." şeklinde bir diyalog geçmişti.

Kraliçe II. Elizabeth hangi takımı destekliyordu? Arsenal mı West Ham mı?

Diğer Kraliyet Ailesi üyelerinin aksine, Elizabeth hangi futbol takımını desteklediğini asla kamuya açıklamadı.

Ancak bu, West Ham hayranı olduğuna dair söylentileri durdurmadı. The Mirror tarafından 2009'da yapılan bir haberde; kraliçe bir aile üyesinin ona Millwall taraftarı olduğunu söylemesinin üzerine kendisinin de bir West Ham taraftarı olduğunu açıkladı.

Kraliçenin aynı zamanda Arsenal taraftarı olduğuna dair iddialar da ortaya atılmıştı.

Elizabeth'in Arsenal'in yeni sahası Emirates Stadyumu'nu 2007'de açması planlanıyordu, ancak kraliçe bunun yerine Arsenal oyuncularını Buckingham Sarayı'na davet etti.

Arsenal oyuncuları tüm gün sarayı ve devlet dairelerini gezi, bir İngiliz geleneği olarak ikindi çayı içildi.

Etkinlikten sonra Thierry Henry, Elizabeth buluşması hakkında şunları söyledi: “Gerçekten güzel geçti. Kraliçe'nin bize yaşattığı deneyimi anlatacak kelimelerim yok."