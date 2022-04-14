Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich’in uzun süredir ortağı olan iki kişiye yönelik, İngiltere hükümeti tarafından 10 milyar sterlin'e kadar varlıklarını dondurma yaptırımı uygulandı.

Hükümet, Eugene Tenenbaum ve David Davidovich'e yönelik hareketi İngiltere tarihindeki en büyük varlık dondurmasını gerçekleştirdi.

Birleşik Krallık, Batı'nın kınadığı Ukrayna işgalini yöneten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağları olan insanları hedef aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Putin’e yakın olan insanların yaptırıma uğramaya devam edeceğinin bilgisini verdi.

Bu konuda, aktif olan herkesin kontrol altında olacağını ve bu yaptırımlara maruz kalacağını vurguladı.

Ne söylendi?

Liz Truss, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Putin'in savaş makinesindeki mandalı sıkıyoruz ve Kremlin'e yakın olan insan çevresini hedef alıyoruz.

“Putin, Ukrayna'da başarısız olana kadar yaptırımlara devam edeceğiz.

"Hiçbir şey ve hiç kimse bu konuda masanın dışında kalmayacak."

Abramovich'e uygulanan önceki yaptırımlar

Chelsea'nin sahibi, daha önce İngiltere hükümeti tarafından yaptırıma uğradı ve bu onu, halen devam eden bir süreçte kulübü satışa çıkarmaya yönlendirdi.

Yaptırımlar bir süre için bilet ve mal satışlarını sınırladı, ancak bu yöntem o zamandan beri değiştirildi.

Chelsea’nin satış süreci gerçekleşirken Abramovich, İngiltere’deki tüm liderlik sorumluluklarından uzaklaşmak zorunda kaldı.

Mavilerin, şu anda satış süreci devam ediyor ve çok sayıda potansiyel alıcının Chelsea’yi satın almak için temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor.

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