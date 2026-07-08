İngiliz hakem uzmanı: Mısır haksızlığa uğradı… İşte Salah’ın maçı hakkındaki görüşüm

Eski İngiliz hakem ve hakemlik uzmanı Graham Scott, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır ile Arjantin arasında oynanan maçtaki hakem kararlarını eleştirenler arasına katıldı. Scott, Mısır milli takımının golünün iptal edilmesinin yanlış bir karar olduğunu vurgularken, Mohamed Salah’a penaltı verilmemesi kararını destekledi.

The Athletic tarafından yayınlanan bir analizde Scott, video yardım sistemi (VAR) müdahalesi sonrasında iptal edilen Mustafa Zico’nun golünün “yanlış bir karar” olduğunu söyledi. Scott, atağın başlangıcında Marwan Attiya ile Lisandro Martínez arasındaki teması, futbolda normal bir temas olarak nitelendirerek, bunun golün iptal edilmesini gerektirecek düzeyde bir faul olmadığını açıkladı.

Olayın kaleden yaklaşık 100 yarda uzakta gerçekleştiğini ve Arjantin'in gol atılmadan önce savunmasını yeniden düzenlemek için yeterli fırsatı olduğunu ekleyen Scott, Mısır milli takımının bu durumda haksızlığa uğradığını hissetmesinin haklı olduğunu belirtti.

Scott, bu pozisyonda oyuncular arasında ayağın ayağa değmesi ya da formaya geçici bir şekilde dokunma gibi hafif bir temas yaşandığını açıkladı, ancak bunun VAR müdahalesini gerektirecek açık bir faul olmadığını vurguladı.



Eski İngiliz hakem, VAR sisteminin herhangi bir golün atılmasından önce hücumun tüm aşamalarını incelediğini, ancak golün iptal edilebilmesi için açık ve net bir faul olması gerektiğini, bu durumda ise böyle bir durumun mevcut olmadığını vurguladı.

Şöyle devam etti: “Olay ile gol arasındaki zaman ve mesafe arttıkça, VAR’ın müdahalesini haklı çıkarmak için faulün daha belirgin olması gerekir; bu pozisyonda ise böyle bir durum söz konusu değildi.”

Buna karşılık Scott, Arjantin’in üçüncü golünden önce Mısır lehine penaltı verilmemesi yönündeki Fransız hakem François Litxer’in kararını destekledi ve Mohamed Salah ile olan temasın son derece sınırlı olduğunu, onu yere düşürmeye veya faul verilmesine yetecek kadar ciddi olmadığını açıkladı.

Analizini, her iki kararın tutarlı olması gerektiği vurgulayarak sonlandırdı ve şunları ekledi: “Mısır’ın golünün iptal edilmemesi gerektiği gibi, Enzo Fernández’in golünün de iptal edilmemesi gerekirdi, çünkü Mısır milli takımı tarafından talep edilen penaltı yoktu.”

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