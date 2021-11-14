İngiliz golcü Abraham: Jose Mourinho, Roma'da bana canavar olmayı öğretti

Tammy Abraham, Jose Mourinho ile Roma'da agresif bir performans sergilemeye devam ederken Portekizli'nin ona bir "canavar" olmayı öğrettiğini söyledi.

Yaz transfer döneminde Roma'ya imza atan Abraham, Chelsea'deki beş yıllık kariyer sayfasını sonlandırdı.

24 yaşındaki oyuncu, Maviler'in ilk 11'inde düzenli bir isim olmayı yakalayamadı, ancak Mourinho'nun Stadio Olimpico'daki kadrosunda oyununu geliştirdi.

Tammy Abraham ne söyledi?

2021-22 sezonunun başında Mourinho'dan öğrendiklerine değinen Abraham, İngiltere ile milli görevdeyken gazetecilere şunları söyledi:

"Gerçekten bir canavar ol! Sanırım en çok söylediği şeylerden biri. Çok iyi bir oyuncu olduğumu ve bir forvet olarak yaşlandıkça saldırganlığımı göstermem gerektiğinden bahsetti.

"Bu sadece sahada iyi olmakla ilgili değil. O karaktere sahip olmalısınız, savunmacıları korkutmak için buna ihtiyacınız var ve bence bu, yeni öğrendiğim ve daha iyi hale gelmemi sağlayan bir şey."

Abraham'ın Roma'da parlak başlangıcı

Abraham, şu anda Serie A sıralamasında altıncı sırada yer alan Roma için toplamda 17 maçta beş gol ve iki asist kaydetti.

Cuma günü İngiltere'nin Arnavutluk'u 5-0 yendiği Dünya Kupası elemelerinde oyuna sonradan giren Abraham, Chelsea'den ayrılma nedenini şöyle anlattı: "Hareketli ve farklı bir ülkede farklı bir kültürle deneyim yaşamak her zaman zordur."

"Buna ne kadar erken alışırsam o kadar iyi olur diye hissettim. Farklı oyun türlerini ve farklı stilleri öğrenmeye başladım. Kanatlarımı açmak için gittim ve umarım takımda kalmam için gereken performans seviyesini koruyabilirim."

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