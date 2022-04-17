İngiliz futbolunun uyuşturucu sorunu: Premier Lig'de 15 oyuncunun testi pozitif çıktı

2015-2020 yılları arasında Premier Lig'de on beş oyuncu uyuşturucu testlerinden geçemedi ve herhangi bir yasakla karşılaşmadı. Sayı daha yüksek de olabilir.

15 kişiden 12'si yasaklanmış performans arttırıcı maddeler için pozitif sonuçlar verdi ve vakalardan biri hala herhangi bir yaptırım uygulanmadan soruşturulmaya devam ediyor.

The Mail on Sunday rakamları bildirdi. Ayrıca İngiltere'deki 88 kadar futbolcunun 2013 ve 2020 yılları arasında doping testlerinde başarısız olduğunu belirttiler.

Uyuşturucu problemi

Performans arttırıcı ilaçların kullanıldığını gösteren vakalar arasında, Bradley Wiggins'in Fransa Bisiklet Turu zaferinden önce saman nezlesini tedavi etmek için kullandığı madde olan amfetamin kullanan üç pozitif sporcu vardı.

Mail raporuna göre, Premier Lig vakalarında Ritalin ve testosteron güçlendirici İnsan Koryonik Gonadotropin (HCG) bulundu, ikincisi bisiklette ve MMA'da sıklıkla suistimal edilen bir hormondur.

Birleşik Krallık Anti-Doping Ajansı (UKAD), kazayla yemek yemesi veya Oyuncunun Tedavi Amaçlı Kullanım Muafiyeti olması nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulanmadığını açıkladı.

Diğer pozitifler, mutlaka test edilen Premier Lig oyuncularından gelmese de, diğer yasaklı maddelerin yanı sıra morfin, esrar ve kokain kullanımını gösterdi.

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