İngiliz futbolunu sarsan trajedi... Bir taraftar tribünlerin ortasında hayatını kaybetti

Dün Cumartesi günü, İngiliz stadyumlarında bir taraftarın tribünde hayatını kaybetmesi üzerine trajik bir olay yaşandı.

İngiliz Blackpool kulübü, dün oynanan maç sırasında acil bir sağlık sorunu yaşayan bir taraftarının vefat ettiğini duyurdu. Bloomfield Road Stadyumu'ndaki Peterborough United karşılaşmasının ikinci yarısı, taraftarların yardım çağrıları üzerine durduruldu.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre, sağlık ekibi "Graham Sharman" adlı taraftara acil müdahale etmek için batı tribününün kuzey tarafına koştu, ancak taraftar acil müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Blackpool kulübü yaptığı resmi açıklamada şunları söyledi: "Blackpool kulübü, Cumartesi günü Bloomfield Road'da oynanan maçın ikinci yarısında acil bir sağlık sorunu yaşayan taraftar Graham Sharman'ın vefatını büyük bir üzüntü ve kederle duyurur. Tıbbi ekibin yoğun çabalarına rağmen, Graham maalesef hayatını kaybetti. Kulüp, ailesiyle iletişime geçti ve gerekli desteği sağlamak için yakın temas halinde kalacak. Bu zor zamanda Graham'ın ailesine ve tüm yakınlarına en içten taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Huzur içinde yat, Graham."

Maçın ardından, iki teknik direktör de olayla ilgili duygularını dile getirdi. Blackpool teknik direktörü Ian Ewart, taraftarın ailesine başsağlığı diledi ve şunları söyledi: "Futboldan daha önemli şeyler var. Düşüncelerim ve dualarım, maçı izlemeye gelip kalp krizi geçiren adamla birlikte. Benim için futboldan daha önemli şeyler var ve olayları doğru perspektife oturtmak önemli."

Peterborough teknik direktörü Luke Williams ise şunları söyledi: "Tribünlerde çok üzücü bir olay yaşandı. Ailelerin acısını paylaşıyoruz, bu çok üzücü bir durum."

Spor açısından ise Blackpool, Peterborough'u 3-1 yenerek 3. Lig'de küme düşme hattından 4 puan farkla uzak durdu. Del Taylor iki gol atarken, Tom Bloxham da bir gol ekleyerek "Seasiders"a hayati bir galibiyet daha kazandırdı.



