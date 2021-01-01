İngiliz futbolundan sosyal medya boykotu: Dört gün boyunca paylaşım yapılmayacak

Çevrim içi ırkçılık ve tacize dikkat çekmek için sosyal medyada dört gün boyunca İngiliz futboluna dair paylaşım yapılmayacak.

Premier Lig kulüpleri, Championship ekipleri, Futbol Birliği ve Kadınlar Süper Ligi'ndeki takımlar bu hafta sonu İngiliz futbolunun sosyal medyadaki sessizliğinde birleşecek.

İngiliz futbolu, futbolcuların sosyal medyada maruz kaldığı ayrımcılığı ve tacizi vurgulamak için Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformları boykot etme kararı aldı.

Bu Manchester United-Liverpool ve Newcastle United-Arsenal gibi karşılaşmaların sosyal medyada yer bulamayacağı anlamına geliyor.

İşte İngiliz futbolunun sosyal medya boykotu hakkında bilmeniz gereken her şey...

Premier Lig kulüpleri sosyal medyayı neden boykot ediyor?

İngiliz futbolunu oluşturan paydaşlar tarafından alınan sosyal medya boykotu kararının arka planında futbolcuların maruz kaldığı ırkçılık ve sosyal medya tacizleri yer alıyor.

Premier Lig'den yapılan açıklamada İngiliz futbolunun dayanışma içinde bir araya geldiği belirtildi ve sosyal medya şirketlerinin çevrim içi taciz ve ırkçılığın önüne geçebilmek daha fazla mücadele etmeleri gerektiğine vurgu yapıldı.

Boykotu düzenleyenler Birleşik Krallık Hükümetini de göreve davet ederken, çevrim içi Güvenlik Yasası'nın, sosyal medya şirketlerini daha sorumlu olmaya zorlayacak şekilde düzenlenmesi yönünde çağrıda bulundu.

Premier Lig Başkanı Richard Masters da boykotun önemine dikkat çekti:

"Irkçı davranışlar hiçbir şekilde kabul edilemez ve oyunculara karşı sosyal medyada gördüğümüz korkunç tacizlere izin veremeyiz.

"Premier Lig ve kulüplerimiz sosyal medya şirketlerine bu problemleri ortadan kaldırmak için acil olarak daha fazlasını yapmaları gerektiğini hatırlatma amacıyla bu boykotu yapmaya karar verdi.

"Sosyal medya şirketlerine meydan okumayı bırakmayacağız ve bu platformlarda çevrim içi tacizlerle mücadele edebilmek için ilkelerinde ve süreçlerinde yaşanacak değişimleri görmek istiyoruz."

Premier Lig sosyal medya boykotu ne zaman başlıyor?

Premier Lig kulüpleri boykota 30 Nisan Cuma günü saat 17.00'den itibaren başlayacak.

Premier Lig sosyal medya boykotu ne kadar sürecek?

Sosyal medya boykotu 4 Mayıs 2021 Pazartesi günü 01.59'da sona erecek ve toplamda dört gün sürecek.

Protestoya başka kulüpler ya da kuruluşlar da katılacak mı?

UEFA da İngiliz futbolunun sosyal medya boykotuna katılacağını ve desteklediğini açıkladı. UEFA Başkanı Ceferin boykot kararının arkasında olacaklarını söyledi:

"Hem sahada hem de sosyal medyada suistimaller oldu. Bunu kabul edemeyiz. Bu tür davranışların halkın tepkisi, yasama makamları ve sosyal medya şirketlerinin yardımıyla sona ermesi gerekiyor.

"Nefret kültürünü cezasız bırakmak sadece futbol için değil toplum için de çok tehlikeli sonuçları beraberinde getirebilir."

Öte yandan Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) de İngiliz futbolunun boykot çağrısına destek verdi.

Ne yapılacak?

Sosyal medyadaki tacizi ve ırkçılığa dikkat çekmek için alınan karar doğrultusunda Cuma öğleden sonradan Pazartesi gecesine kadar sosyal medyada İngiliz futboluna dair herhangi bir paylaşım yapılmayacak.

Boykota destek veren kurumlar İngiliz futboluna dair paylaşımlar yerine sosyal medyada insanların maruz kaldığı ırkçılık, ayrımcılık ve tacize dikkat çekecek.