İngiliz Futbol Federasyonu (FA), Arjantin’e karşı alınan yenilginin hemen ardından Thomas Tuchel’in geleceği hakkında karar verecek

BBC’nin haberine göre, İngiltere Thomas Tuchel’i milli takım teknik direktörü olarak görevine devam ettirecek. Bu haber Fabrizio Romano tarafından da doğrulandı.

Çarşamba akşamı İngiltere, Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e yenilerek turnuvadan elendi. Maçın ardından milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel'in yaptığı seçimler hakkında çok konuşuldu.

İngiltere, 55. dakikada Anthony Gordon'un golüyle öne geçti. Gordon, Jude Bellingham'ın ortasını ağlara gönderdi.

Tuchel daha sonra Gordon'u oyundan alıp savunma oyuncusu Ezri Konsa'yı sahaya sürdüğünde, İngiltere için işler tamamen tersine döndü. Sonunda Enzo Fernandez ve Lautaro Martínez'in golleri, The Three Lions'ın sonunu getirdi.

Maçtan sonra İngiliz medyasında Tuchel’in taktiksel kararları sert bir şekilde eleştirildi. Hatta kendi oyuncusu Marc Guehi bile Alman teknik direktörün oyuncu değiştirme politikasını sorguladı.

Yine de FA, Tuchel ile devam etmemek için hiçbir neden görmüyor. Tuchel’in, İngiltere’de düzenlenecek 2028 Avrupa Şampiyonası’na kadar süren bir sözleşmesi var ve bu sözleşmeyi sonuna kadar yerine getirecek.