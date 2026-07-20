İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan (75) hayatını kaybetti

İngiliz basınına göre Kevin Keegan, Pazartesi günü 75 yaşında hayatını kaybetti. Liverpool’un efsanevi eski oyuncusu ve İngiltere milli takımı da dahil olmak üzere çeşitli takımların teknik direktörlüğünü yapmış olan Keegan, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

“Keegan ailesi adına, derin bir üzüntüyle bu haberi paylaşıyorum. Büyük bir hüzünle, Kevin Keegan’ın 75 yaşında vefat ettiğini duyuruyoruz. Eski İngiliz futbolcu ve teknik direktör, kanserle mücadele ediyordu ve son anlarında eşi ve kızları tarafından çevrelenmişti,” diye yazıyor gazeteci Pete Graves, X’te.

“İki kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Kevin, çok sevilen bir eş, baba ve dedeydi. Aile, Kevin’ın harika sağlık ekibine tüm destekleri için teşekkür etmek istiyor. Bu, son derece zor bir dönem ve aile, kendilerine mahremiyet tanınmasını rica ediyor,” diye ekliyor Graves.

Keegan, futbolcu olarak Liverpool ile birçok ödül kazandı ve Hamburger SV'de de büyük başarılar elde etti. Alman kulübünde forma giydiği dönemde, 1978 ve 1979 yıllarında Dünya'nın En İyi Futbolcusu seçildi.

Yorkshire doğumlu Keegan, Southampton ve Newcastle United takımlarında da forma giydi. Zarif futbolcu, İngiltere milli takımında 63 maça çıktı.

Keegan, 1996 yılında Newcastle United'ın teknik direktörü olarak lig şampiyonluğuna çok yaklaşmıştı. Sonunda şampiyonluğu Manchester United kazandı. Daha sonra teknik direktör olarak geri döndü ve Fulham ile Manchester City'nin de başına geçti.

Milli takım teknik direktörü olarak İngiltere ile EURO 2000’de yer aldı, ancak takım grup aşamasında elendi. Birkaç ay sonra Keegan, Wembley’de Almanya’ya 0-1 yenildikten sonra istifasını sundu.