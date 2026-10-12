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Manchester City goal 2026-27 Erling HaalandGetty
Abobakr El Mokadem
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İngiliz ekibi için kötü bir hatıra: Manchester City - Paris Saint-Germain zirve mücadelesinin hakemi açıklandı

M.City - Paris Saint-Germain
M.City
Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi
İngiltere
Fransa

Beklenen zirve

  Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava'yı 6-1 gibi farklı bir skorla yendikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde zirvede yer alıyor; ancak önümüzdeki çarşamba günü çok daha zorlu bir rakiple karşı karşıya gelecek.

 Avrupa şampiyonu, beklenen Avrupa zirvesinde Manchester City ile karşılaşmak üzere İngiltere'ye gidiyor.

 Maçı bir Alman hakem yönetecek. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Şampiyonlar Ligi ikinci hafta kapsamındaki bu mücadeleyi yönetmesi için Sven Jablonski'yi görevlendirdiğini açıkladı. Jablonski'ye vatandaşları Eduard Beitinger ve Christian Dietz yardımcılık yapacak.

Bu, Jablonski'nin Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in bir maçını ilk kez yönetmesi olacak.

Bununla birlikte, Avrupa'nın en önemli kulüp organizasyonunda daha önce Manchester City'nin bir maçını yönetmişti; geçen sezon, grup aşamasında Bodo/Glimt'e deplasmanda 3-1 kaybettikleri karşılaşmada görev almıştı.

 Son olarak Fransız taraftarlar, Jablonski'yi bu sezon da bir maçta izlemişti: Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçını (1-1) o yönetmişti.

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